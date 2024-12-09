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Posted 9 декабря, 07:19

Published 9 декабря, 07:19

Modified 9 декабря, 07:21

Updated 9 декабря, 07:21

Мороз до -5 градусов ударит 14 декабря в Ростове-на-Дону

Температура воздуха в Ростове-на-Дону упадет сразу на 13 градусов

9 декабря 2024, 07:19
Фото: 1MI. Мороз до -5 градусов ударит 14 декабря в Ростове-на-Дону

Мороз до -5 градусов ударит 14 декабря в Ростове-на-Дону

Синоптики узнали, когда ждать самый холодный день в Ростове в декабре. По информации сервиса «Яндекс.Погода», мороз резко ударит в середине месяца после потепления.

По данным на 9 декабря, ближайшие несколько суток в донской столице ожидаются теплыми. К обеду в понедельник температура воздуха прогреется с 0 до +4 градусов. Вечером начнется умеренный дождь, который продолжится и следующим утром. На улице при этом потеплеет до +5…+6 градусов.

На следующий день, 11 декабря столбик термометра поднимется до +8 градусов днем и до +6 — ночью. В первую половину дня обещают осадки. Чуть прохладнее станет 12 числа: около +2…+4 градусов.

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В пятницу, 13 декабря, температура опустится ниже нуля. С самого утра будет -1 градус, вечером похолодает до -2, а ночью — уже до -4. В светлое время суток прогнозируют мокрый снег с дождем. Ночью начнется настоящий снегопад, а снежинки не будут таять из-за мороза.

Мороз усилится до -5 градусов в субботу и воскресенье, а снег прекратится. В среднем температура на выходных составит около -4 градусов.

Ранее стало известно, когда ждать гололед и штормовой ветер в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Погода#Прогноз#Снег#Ростов#Температура#Дождь#Декабрь#Мороз
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