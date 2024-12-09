Температура воздуха в Ростове-на-Дону упадет сразу на 13 градусов

В пятницу, 13 декабря, температура опустится ниже нуля. С самого утра будет -1 градус, вечером похолодает до -2, а ночью — уже до -4. В светлое время суток прогнозируют мокрый снег с дождем. Ночью начнется настоящий снегопад, а снежинки не будут таять из-за мороза.