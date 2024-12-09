Температура воздуха в Ростове-на-Дону упадет сразу на 13 градусов

Posted 9 декабря, 07:19
Published 9 декабря, 07:19
Modified 9 декабря, 07:21
Updated 9 декабря, 07:21
По данным на 9 декабря, ближайшие несколько суток в донской столице ожидаются теплыми. К обеду в понедельник температура воздуха прогреется с 0 до +4 градусов. Вечером начнется умеренный дождь, который продолжится и следующим утром. На улице при этом потеплеет до +5…+6 градусов.
На следующий день, 11 декабря столбик термометра поднимется до +8 градусов днем и до +6 — ночью. В первую половину дня обещают осадки. Чуть прохладнее станет 12 числа: около +2…+4 градусов.
В пятницу, 13 декабря, температура опустится ниже нуля. С самого утра будет -1 градус, вечером похолодает до -2, а ночью — уже до -4. В светлое время суток прогнозируют мокрый снег с дождем. Ночью начнется настоящий снегопад, а снежинки не будут таять из-за мороза.
Мороз усилится до -5 градусов в субботу и воскресенье, а снег прекратится. В среднем температура на выходных составит около -4 градусов.
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