Тоже застроят «человейниками»? Эксперты рассказали о будущем Ростовского ипподрома

В то же время коневладельцы отмечают, что на ипподроме рушатся конюшни. Крыши и окна в них держатся потому, что сами конники поддерживают их жизнеспособность. В ужасном состоянии, по словам собеседников, находится и круг. За ним никто не ухаживает, поэтому лошади нередко калечатся.