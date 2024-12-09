Тоже застроят «человейниками»? Эксперты рассказали о будущем Ростовского ипподрома

Posted 9 декабря, 16:25
Published 9 декабря, 16:25
Modified 9 декабря, 16:25
Updated 9 декабря, 16:25
Что в итоге будет на месте «Ростовского ипподрома» в центре города, удастся ли Ростову сохранить этот объект, и чего опасается общественность — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Летом 2024 года стало известно, что ипподром в Ростове перешел в собственность кубанского застройщика.
В конце ноября 2024 года в городской администрации прошло совещание по инвестициям. На нем застройщик презентовал проект освоения территории ипподрома. В рамках комплексного развития территории, здесь появятся высотки до 35 этажей, два детских сада и школа.
«Построить все эти 20 домов застройщик пообещал к 2032 году. А когда закончит строить новый ипподром на левом берегу Дона — так и осталось загадкой», — отмечает председатель ростовского отделения ВООПИиК Александр Кожин .
Новость о застройке ипподрома, конники восприняли без удивления. Наверное потому, что речь о переносе ипподрома на левый берег Дона ведется уже давно, и к таким разговорам все привыкли.
«Основная загвоздка заключается в том, что болтать легко, а строить новый ипподром никто не хочет. Безусловно, при желании, ипподром можно перенести на левый берег Дона. Рано или поздно, из центра города его все равно уберут. Это же своего рода борьба денег», — высказали мнение собеседники.
В частности, в 2021 году СМИ сообщали о намерениях строительства нового ипподрома на левом берегу Дона.
«Только тогда землю выделили на сплошных болотах. Там, чтобы что-то построить, пришлось бы огромные средства вкладывать в укрепление земельного участка», — вспоминают конники.
Никакой паники по поводу возможной утраты старейшего и единственного в Ростове ипподрома в центре города у участников скачек сегодня нет. Собеседники объясняют, что уже разработан план скачек на 2025 год. Более того, новый собственник объекта даже повысил призовые — сумму, заложенную на скаковой сезон.
Конники подчеркивают, что им удалось добиться главного.
«Теперь существует условие — если застройщик хочет забрать эту землю под свои интересы, то должен построить новый ипподром. И это большая наша победа», — высказывают мнение участники беседы.
В то же время коневладельцы отмечают, что на ипподроме рушатся конюшни. Крыши и окна в них держатся потому, что сами конники поддерживают их жизнеспособность. В ужасном состоянии, по словам собеседников, находится и круг. За ним никто не ухаживает, поэтому лошади нередко калечатся.
Обязательства возвести новый ипподром на левом берегу Дона в Ростове взял на себя федеральный девелопер «Неометрия», который входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. В пресс-службе компании сообщили, что старт строительства нового ипподрома запланирован на 2025 год. А реализация проекта займет три года.
«Компания работает в тесной связке с представителями администрации, так как участок земли принадлежит муниципальному образованию. На данный момент мы берем на себя функции по поиску и оплате услуг подрядчика по изысканиям», — подчеркнули в пресс-службе девелопера.
Однако возведение нового ипподрома и застройку старого председатель ростовского ВООПИиК считает отнюдь не позитивным явлением. Спикер напоминает, что «Юг Руси» продавал не гектары под застройку жилых комплексов, а спортивное сооружение, каким и приобретал ипподром в начале нулевых годов.
«И если люди, которые приобрели этот участок как ипподром, собрались использовать его в качестве строительной площадки на 20 домов, два детских сада и школу, этого не должны допустить ни город, ни область!» — высказывает мнение Александр Кожин.
Собеседник считает, что работы по строительству нового ипподрома на левом берегу и застройке существующего, могут начаться практически одновременно.
«Мы же знаем, что новый ипподром на левом берегу Дона собирались строить еще с 2006 года. Желающие были, но до сих пор ничего не построено. Видимо, эта задача не из легких. Поэтому никакого одновременного строительства быть не должно! Сперва должен появиться новый ипподром, и только после этого, застройщик может приступить к освоению территории старого. Только в этом случае мы добьемся сохранения ипподрома на Дону», — высказывает мнение эксперт.
Спикер подчеркивает, что у застройщика должна быть четко проработанная юридическая программа. В ней нужно обязательно указать, что территория старого ипподрома будет осваиваться только в случае появления нового.
Причем освоение территории ипподрома в центре города, как считает эксперт, не должно быть традиционным для Ростова и заключаться в изобилии «человейников».
«В Ростове и так много комплексов с тупой застройкой жилыми домами. Мы же знаем, что в первую очередь строят дома, которые продадут на одну треть, а до школ и детских садов руки не доходят. Здесь же должно быть понятное всем, интересное место. Например, как парк Лога или Малинки», — комментирует собеседник.
Еще одним немаловажным вопросом застройки ипподрома, по словам собеседника, является негодование ростовчан, проживающих в соседних жилых домах.
«Жители соседних домов, конечно же, против появления высоток. Ко мне уже обратились жители трехподъездного дома, расположенного напротив ипподрома. Люди покупали квартиры не абы где, а с видом на ипподром, на поле. Испытания лошадей они смотрят из окон домов. И этих людей намного больше, чем тех, которые приходят посмотреть на скачки», — констатирует общественник.
Спикер добавляет, что многие из этих людей — жители домов на Малюгиной, уже высказали свою позицию по застройке ипподрома на совещании в администрации.
«Люди покупали свои квартиры не для того, чтобы из окна смотреть на очередное строительство, а потом на высотки! Покупали они жилье с видом на ипподром. И квартиры эти стоили отнюдь не дешево», — объясняет эксперт.
Напомним, что одно время для сохранения ипподрома на Дону общественники ратовали за придание объекту статуса культурного наследия. Однако председатель общественной организации считает, что наличие статуса ОКН сегодня лишь усложнило бы ситуацию.
«Вспомните, помог ли этот статус спасти Парамоновские склады, где менялся собственник? Сегодня статус памятника является тормозом. Ко мне обращаются много людей из Ростова, Таганрога, которые говорят о непреодолимых препятствиях с такими объектами», — отмечает Александр Кожин.
Урбанист Артемий Зайцев уточняет, что территория «Ростовского ипподрома» является самым лучшим местом в центре города для строительства. По словам эксперта, земельный участок идеально ровный, находится на возвышенности между историческим и географическим центрами Ростова. Причем с пешеходной доступностью куда угодно.
«В нашем Генеральном плане жилые зоны нарисованы оранжевым, а общественно-деловые — розовым. И даже обозначено, что на месте ипподрома можно строить жилье. Но я считаю, что для территории ипподрома можно найти лучшее применение, чем просто жилые дома. Проблема в том, что все, что нарисовано розовым в Генплане, бесстыдно застраивается жильем. Яркий тому пример — мясокомбинат», — отмечает Артемий Зайцев.
Собеседник уверен в необходимости переделывать Генплан. И обязательно — с уточнением в нем требований о том, что территории для создания рабочих мест нельзя застраивать жильем.
«Зачем-то решили перенести правительственный квартал на край города в район старого аэропорта. Хотя в центре есть место. При этом территория ипподрома идеально подходит и для делового центра, и для правительственного квартала», — высказывает мнение урбанист.
Спикер добавляет, что даже СИЗО № 1 можно будет туда перенести.
«И я не шучу. Старое здание СИЗО № 1 давно не отвечает современным требованиям содержания людей. Для нового здания нужна большая площадь, стена вокруг. Надо, чтобы СИЗО находилось в центре города, и его могли посещать родственники и адвокаты. И найти более подходящее место практически невозможно — иначе придется сносить где-нибудь целый квартал», — говорит эксперт.
Из старого здания СИЗО спикер предлагает сделать музей.
«Бывшую тюрьму Алькатрас в Сан-Франциско посещают 1,5 миллиона туристов в год», — аргументирует урбанист.