Три человека погибли полыхающем в Ростове-на-Дону бывшем общежитии на Вятской

Posted 9 декабря, 18:01
Published 9 декабря, 18:01
Modified 9 декабря, 18:03
Updated 9 декабря, 18:03
Сообщение о возгорании поступило в 19.01 мск. По предварительным данным, огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже здания.
К моменту прибытия пожарных огонь уже распространился на площади примерно 40 квадратных метров. Спасательные службы начали работу по локализации пожара, и к 19.50 мск им удалось остановить распространение огня. В 20.12 мск было ликвидировано открытое горение.
Из здания были эвакуированы три человека, их удалось спасти. Еще трое, к сожалению, погибли. В настоящее время их личности устанавливаются.