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Posted 9 декабря, 18:01

Published 9 декабря, 18:01

Modified 9 декабря, 18:03

Updated 9 декабря, 18:03

Три человека погибли сгоревшем в Ростове-на-Дону бывшем общежитии на Вятской

Три человека погибли полыхающем в Ростове-на-Дону бывшем общежитии на Вятской

9 декабря 2024, 18:01
Фото: Изображение Midjourney. Три человека погибли сгоревшем в Ростове-на-Дону бывшем общежитии на Вятской
В Ростове-на-Дону в жилом доме по адресу Вятская, 41 вспыхнул пожар. Погибли три человека, еще троих удалось спасти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 19.01 мск. По предварительным данным, огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже здания.

К моменту прибытия пожарных огонь уже распространился на площади примерно 40 квадратных метров. Спасательные службы начали работу по локализации пожара, и к 19.50 мск им удалось остановить распространение огня. В 20.12 мск было ликвидировано открытое горение.

Из здания были эвакуированы три человека, их удалось спасти. Еще трое, к сожалению, погибли. В настоящее время их личности устанавливаются.

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#Светлана Саранча#Общество#Ростов-на-Дону#Пожар#Огонь#Последние новости Ростова на сегодня#Инцидент
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