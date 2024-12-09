В полиции опровергли групповое нападение на девушку на центральном рынке Ростова

Posted 9 декабря, 13:52
Published 9 декабря, 13:52
Modified 9 декабря, 13:54
Updated 9 декабря, 13:54
В соцсетях появилась информация о том, что в районе Центрального рынка двое мужчин напали на 18-летнюю девушку, а затем изнасиловали. После этого они якобы начали драться между собой, а пострадавшая в состоянии шока убежала. Прохожие вызвали полицию.
Прибывшие сотрудники обнаружили девушку, которая вела себя неадекватно под воздействием алкогольного опьянения. В ходе опроса выяснилось, что никакого насилия по отношению к ней совершено не было. После этого сотрудники полиции провели с девушкой профилактическую беседу.
Ранее знакомая родителей шестимесячных мальчиков-близнецов, один из которых погиб от рук матери, рассказала об образе жизни супругов.