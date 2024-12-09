В полиции опровергли групповое нападение на девушку на центральном рынке Ростова

В соцсетях появилась информация о том, что в районе Центрального рынка двое мужчин напали на 18-летнюю девушку, а затем изнасиловали. После этого они якобы начали драться между собой, а пострадавшая в состоянии шока убежала. Прохожие вызвали полицию.