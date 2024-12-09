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Posted 9 декабря, 13:52

Published 9 декабря, 13:52

Modified 9 декабря, 13:54

Updated 9 декабря, 13:54

В полиции опровергли групповое нападение на девушку на центральном рынке Ростова

В полиции опровергли групповое нападение на девушку на Центральном рынке Ростова

9 декабря 2024, 13:52
Фото: rostovgazeta.ru. В полиции опровергли групповое нападение на девушку на центральном рынке Ростова
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области опровергли сообщение о нападении на девушку на Центральном рынке. Как оказалось, ростовчанка находилась под действием алкогольного опьянения.

В соцсетях появилась информация о том, что в районе Центрального рынка двое мужчин напали на 18-летнюю девушку, а затем изнасиловали. После этого они якобы начали драться между собой, а пострадавшая в состоянии шока убежала. Прохожие вызвали полицию.

Прибывшие сотрудники обнаружили девушку, которая вела себя неадекватно под воздействием алкогольного опьянения. В ходе опроса выяснилось, что никакого насилия по отношению к ней совершено не было. После этого сотрудники полиции провели с девушкой профилактическую беседу.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Полиция#Соцсети#Фейк#Алкоголь#Центральный рынок#Насилие#Опьянение
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