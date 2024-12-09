В Ростове ВАЗ протаранил гору песка на дороге, оставленную коммунальщиками

Posted 9 декабря, 12:54
Published 9 декабря, 12:54
Modified 9 декабря, 12:56
Updated 9 декабря, 12:56
Во время мониторинга соцсетей сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области узнали об инциденте в Ростове-на-Дону. Как выяснилось, некое должностное лицо допустило отсыпку большого количества песка после проведения ремонта подземных коммуникаций. Это привело к повреждению одного из автомобилей и затруднению движения для других водителей.
Ранее в Сети распространились кадры застрявшего в этой куче песка автомобиля. Происшествие случилось на улице 40-летия Победы в среду, 4 декабря. Машина намертво застряла днищем в горке песка, которую коммунальщики оставили после ремонта коммуникаций. Дорожная авария обошлась без пострадавших, а о том, как авто удалось снять со злополучной горки, история умалчивает.
Теперь должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье, которая касается повреждения дорог.