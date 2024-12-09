В Ростове ВАЗ протаранил гору песка на дороге, оставленную коммунальщиками

Во время мониторинга соцсетей сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области узнали об инциденте в Ростове-на-Дону. Как выяснилось, некое должностное лицо допустило отсыпку большого количества песка после проведения ремонта подземных коммуникаций. Это привело к повреждению одного из автомобилей и затруднению движения для других водителей.