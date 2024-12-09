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Posted 9 декабря, 12:54

Published 9 декабря, 12:54

Modified 9 декабря, 12:56

Updated 9 декабря, 12:56

Ростовчанина привлекли к ответственности из-за кучи песка

В Ростове ВАЗ протаранил гору песка на дороге, оставленную коммунальщиками

9 декабря 2024, 12:54
Фото: 1MI. Ростовчанина привлекли к ответственности из-за кучи песка
В Ростове-на-Дону привлекли к административной ответственности должностное лицо, по вине которого на дороге осталась огромная куча песка, мешавшая проезду машин и ставшая причиной ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Во время мониторинга соцсетей сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области узнали об инциденте в Ростове-на-Дону. Как выяснилось, некое должностное лицо допустило отсыпку большого количества песка после проведения ремонта подземных коммуникаций. Это привело к повреждению одного из автомобилей и затруднению движения для других водителей.

Ранее в Сети распространились кадры застрявшего в этой куче песка автомобиля. Происшествие случилось на улице 40-летия Победы в среду, 4 декабря. Машина намертво застряла днищем в горке песка, которую коммунальщики оставили после ремонта коммуникаций. Дорожная авария обошлась без пострадавших, а о том, как авто удалось снять со злополучной горки, история умалчивает.

Теперь должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье, которая касается повреждения дорог.

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Видео: тг-канал Че по Ростову. Ростовчанина привлекли к ответственности из-за кучи песка
Фото: ТГ «Че по Ростову»

Ранее часть улицы на Доватора встала намертво из-за аварии.

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#Светлана Саранча#Видео#Ростов-на-Дону#ДТП#Соцсети#Дороги#Песок#Административная ответственность#Госавтоинспекция
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