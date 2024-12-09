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Posted 9 декабря, 08:57

Published 9 декабря, 08:57

Modified 9 декабря, 08:59

Updated 9 декабря, 08:59

В Ростовской области поймали перебежчика, который собирался в Украину

В Ростовской области поймали перебежчика, который собирался на Украину

9 декабря 2024, 08:57
Фото: 1MI. В Ростовской области поймали перебежчика, который собирался в Украину
В Ростовской области задержали местного жителя, который хотел перейти на сторону ВС Украины и участвовать в деятельности организации, признанной террористической в России. Как сообщает УФСБ по Ростовской области, мужчину взяли на этапе подготовки к переходу.

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний житель города Шахты. По информации силового ведомства, он активно поддерживал связь через мессенджер с человеком, который действовал в интересах разведки Минобороны Украины. Он занимался рекрутингом граждан России, чтобы те перешли на сторону ВСУ.

Мужчина, следуя указаниям собеседника, якобы готовился пересечь границу и участвовать в террористической организации. Однако он не успел покинуть пределы Ростовской области — его схватили сотрудники ФСБ.

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В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Пока правоохранители расследуют дела, мужчина находится в СИЗО по решению суда.

Ранее ФСБ поделилась кадрами, на которых сорвали операцию ВСУ по угону российского вертолета.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФСБ#ВСУ#Шахты#Украина
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