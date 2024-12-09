В Ростовской области поймали перебежчика, который собирался на Украину

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний житель города Шахты. По информации силового ведомства, он активно поддерживал связь через мессенджер с человеком, который действовал в интересах разведки Минобороны Украины. Он занимался рекрутингом граждан России, чтобы те перешли на сторону ВСУ.