В Ростовской области поймали перебежчика, который собирался на Украину

Posted 9 декабря, 08:57
Published 9 декабря, 08:57
Modified 9 декабря, 08:59
Updated 9 декабря, 08:59
Фигурантом уголовного дела стал 33-летний житель города Шахты. По информации силового ведомства, он активно поддерживал связь через мессенджер с человеком, который действовал в интересах разведки Минобороны Украины. Он занимался рекрутингом граждан России, чтобы те перешли на сторону ВСУ.
Мужчина, следуя указаниям собеседника, якобы готовился пересечь границу и участвовать в террористической организации. Однако он не успел покинуть пределы Ростовской области — его схватили сотрудники ФСБ.
В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Пока правоохранители расследуют дела, мужчина находится в СИЗО по решению суда.
Ранее ФСБ поделилась кадрами, на которых сорвали операцию ВСУ по угону российского вертолета.