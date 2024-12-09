Вор под Ростовом-на-Дону обнес пять магазинов за два часа

Posted 9 декабря, 19:21
Published 9 декабря, 19:21
Modified 9 декабря, 19:23
Updated 9 декабря, 19:23
Инцидент произошел в ночь на 9 декабря. В полиции сообщили, что в Муниципальный отдел МВД России «Азовский» поступило сообщение о краже из торговых точек в селе Самарское. Предварительно установлено, что неустановленные лица похитили за одну ночь имущество из пяти магазинов.
«В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в рамках которого устанавливаются обстоятельства произошедшего, сумма ущерба, а также личности причастных к совершению данных преступлений», — уточнили в региональном главке.
В телеграм-каналах сообщают, что все кражи произошли в селе Самарском примерно с 02.00 до 04.00 мск. А всего злоумышленники побили стекла более чем в 10 магазинах, в основном — продуктовых. При этом в объектив камеры видеонаблюдения попал мужчина в темной одежде и с капюшоном.