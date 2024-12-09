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Posted 9 декабря, 19:21

Published 9 декабря, 19:21

Modified 9 декабря, 19:23

Updated 9 декабря, 19:23

Вор под Ростовом-на-Дону обнес пять магазинов за два часа

Вор под Ростовом-на-Дону обнес пять магазинов за два часа

9 декабря 2024, 19:21
Фото: 1MI.
В селе Самарском Азовского района обокрали минимум пять магазинов всего за одну ночь. Предположительно, ограбления были совершены одним человеком, сообщили ГУ МВД Ростовской области.

Инцидент произошел в ночь на 9 декабря. В полиции сообщили, что в Муниципальный отдел МВД России «Азовский» поступило сообщение о краже из торговых точек в селе Самарское. Предварительно установлено, что неустановленные лица похитили за одну ночь имущество из пяти магазинов.

«В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в рамках которого устанавливаются обстоятельства произошедшего, сумма ущерба, а также личности причастных к совершению данных преступлений», — уточнили в региональном главке.

В телеграм-каналах сообщают, что все кражи произошли в селе Самарском примерно с 02.00 до 04.00 мск. А всего злоумышленники побили стекла более чем в 10 магазинах, в основном — продуктовых. При этом в объектив камеры видеонаблюдения попал мужчина в темной одежде и с капюшоном.

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Ранее стало известно о краже оригинала указа императора Петра I от 1723 года.

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