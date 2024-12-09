Вор под Ростовом-на-Дону обнес пять магазинов за два часа

В телеграм-каналах сообщают, что все кражи произошли в селе Самарском примерно с 02.00 до 04.00 мск. А всего злоумышленники побили стекла более чем в 10 магазинах, в основном — продуктовых. При этом в объектив камеры видеонаблюдения попал мужчина в темной одежде и с капюшоном.