Врио губернатора Слюсарь сообщил об атаке беспилотников на Ростовскую область

Posted 9 декабря, 05:15
Published 9 декабря, 05:15
Modified 9 декабря, 05:17
Updated 9 декабря, 05:17
Дроны уничтожили в районе двух городов. Один сбили над территорией Каменска-Шахтинского, еще два — над Миллерово. Губернатор рассказал, что в результате ночной атаки нет пострадавших.
— Последствия на земле уточняются, — добавил Юрий Слюсарь.
В соцсетях за прошедшую ночь не было сообщений от местных жителей о звуках взрыва. Вероятно, работа ПВО прошла незаметно для населения.
Сутки назад, ночью 8 декабря, БПЛА перехватили над Новошахтинском. После падения обломков в одном из магазинов выбило стекла. К счастью, никто не пострадал.