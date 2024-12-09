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Posted 9 декабря, 05:15

Published 9 декабря, 05:15

Modified 9 декабря, 05:17

Updated 9 декабря, 05:17

В ночь на 9 декабря сбили несколько беспилотников над Ростовской областью

Врио губернатора Слюсарь сообщил об атаке беспилотников на Ростовскую область

9 декабря 2024, 05:15
Фото: Изображение Midjourney. В ночь на 9 декабря сбили несколько беспилотников над Ростовской областью
Над Ростовской областью перехватили три беспилотника, сообщает врио главы региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале 9 декабря.

Дроны уничтожили в районе двух городов. Один сбили над территорией Каменска-Шахтинского, еще два — над Миллерово. Губернатор рассказал, что в результате ночной атаки нет пострадавших.

— Последствия на земле уточняются, — добавил Юрий Слюсарь.
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В соцсетях за прошедшую ночь не было сообщений от местных жителей о звуках взрыва. Вероятно, работа ПВО прошла незаметно для населения.

Сутки назад, ночью 8 декабря, БПЛА перехватили над Новошахтинском. После падения обломков в одном из магазинов выбило стекла. К счастью, никто не пострадал.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Каменск-Шахтинский#ПВО#Миллерово#Telegram#Беспилотники#Происшествия#Юрий Слюсарь
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