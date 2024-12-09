Замминистра транспорта Ростовской области покинет пост вслед за Кушнаревым

Накануне Виталия Кушнарева задержали с поличным при получении взятки в размере 27 миллионов рублей. Сначала некоторые СМИ сообщали, что высокопоставленное лицо взяли вместе с его заместителем — Дмитрием Мамелко. Однако позже замминистра объяснил, что не был в тот момент с начальником. Якобы к нему приходили силовики в тот же день, но не для задержания.