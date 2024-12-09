Замминистра транспорта Ростовской области покинет пост вслед за Кушнаревым

Posted 9 декабря, 10:19
Published 9 декабря, 10:19
Modified 9 декабря, 10:21
Updated 9 декабря, 10:21
По информации 1RND со ссылкой на источник, Мамелко пока находится на больничном. Предположительно, вопрос с увольнением чиновника должен решиться до конца года.
Накануне Виталия Кушнарева задержали с поличным при получении взятки в размере 27 миллионов рублей. Сначала некоторые СМИ сообщали, что высокопоставленное лицо взяли вместе с его заместителем — Дмитрием Мамелко. Однако позже замминистра объяснил, что не был в тот момент с начальником. Якобы к нему приходили силовики в тот же день, но не для задержания.
На следующий день госслужащий вышел на работу. А его руководитель остался ждать меру пресечения. Вскоре Кушнарева отправили в следственный изолятор, где он пробудет до января. Врио губернатора Юрий Слюсарь 9 декабря подписал указ о его увольнении.
Известно, что Дмитрий Мамелко не первый год работает под началом Кушнарева. До 2016 года он был его помощником, когда тот занимал аналогичную должность — министра транспорта. А с 2016 по 2019 годы являлся его замом, когда ныне арестованный чиновник управлял Ростовом в качестве сити-менеджера.
Обращаем внимание читателей, что официально об увольнении замминистра транспорта региона и его причинах не сообщалось.