Алексей Логвиненко: в этом году в Ростове отремонтировали 700 тыс. кв. м дорог

Posted 10 декабря, 15:43
Published 10 декабря, 15:43
Modified 10 декабря, 15:45
Updated 10 декабря, 15:45
Изначально было запланировано выполнить работы на 27 объектах и они были сделаны не только в срок, но и с опережением. Кроме того, городу удалось сэкономить часть средств, которые были снова направлены на ремонт дорог. Дорожные службы привели в порядок следующие улицы и их отрезки: 1 -я Круговая (ул. Курортная — пр. Стачки); пл. К. Маркса; 29-я Линия (ул. Ереванская — ул. Сарьяна); Международная; Дачная — ул. 56-й Армии; Горсоветская — Шахтинский; Таганрогская (ул. Малиновского — ул. Авиаторный); Особенная (ул. Особенная, д. 2 — ул. Оганова, 118); Ченцова (ул. 14-я Линия — ул. 26-я Линия); Цезаря Куникова (ул. Погодина — ул. Шеболдаева); 1-я Краснодарская (ул. Тружеников — ул. Международная); Днепровский (ул. Каскадная — ул. Вятская); Днепропетровская (ул. Объездная — ул. Каскадная); Думенко; Руднева (пр. 40-летия Победы — ул. Детская); Зеленодольская (ул. Пановой — ул. Димитрова); Пановой (ул. Зеленодольская — ул. Образцовая); Димитрова (ул. Зеленодольская — дом № 63); Чехова (ул. Лермонтовская- ул. Текучава); 26-я Линия (пр. Шолохова — ул. Ченцова); Петренко (ул. Вавилова — подъездная дорога от ул. Вавилова к СНТ Урожай); Ленина (пл. Страны Советов — пл. Народного Ополчения); Темерницкая (пр. Буденновский — пр. Ворошиловский); Крепостной (ул. Большая Садовая — ул. М. Горького); Красноармейская (пр. Ворошиловский — пл. Гвардейская, пл. Гвардейская); 1-й Машиностроительный (от №11 до №18) и Малиновского в пределах пр. Коммунистический — ул. Всесоюзная.
В общей сложности было отремонтировано свыше 400 тыс. кв. м дорог при объеме финансирования 1 млрд руб. По результатам сложившейся экономии городу в программу ремонта были добавлены еще 5 объектов общей протяженностью 1,3 км, площадью более 15 тыс. кв. м. Среди них: Университетский (ул. Красноармейская — ул. Малюгиной); Филимоновская (пр. Кировский — пер. Журавлева); пл. Комсомольская; Ворошиловский (от дома №46 до дома №48) и улица Ясная. Как отметил глава администрации города, работы на этих дорогах выполнены в полном объеме и в срок.
В рамках выделенного дополнительного финансирования из областного бюджета в размере 590 млн рублей городу удалось отремонтировать еще 16 автомобильных дорог и 4 мостовых сооружения общей протяженностью 15,2 км, площадь которых составила 250 тыс. кв. м. По результатам сложившейся экономии, после работ на этих объектах, оставшиеся средства были также направлены на работы по ремонту автомобильных дорог еще на 6 объектах, общей протяженностью 2,9 км, на площади 21,5 тыс. кв. м.
Алексей Логвиненко добавил, что в целом, в текущем году силами дорожных служб города были выполнены работы по ремонту автомобильных дорог на 58 объектах улично-дорожной сети. Их общая площадь превысила 700 тыс. кв. м., что сопоставимо с площадью 100 футбольных полей. Глава администрации города также пояснил, что в настоящее время формируется перечень объектов для ремонта на следующий год.