Алексей Логвиненко: в этом году в Ростове отремонтировали 700 тыс. кв. м дорог

Изначально было запланировано выполнить работы на 27 объектах и они были сделаны не только в срок, но и с опережением. Кроме того, городу удалось сэкономить часть средств, которые были снова направлены на ремонт дорог. Дорожные службы привели в порядок следующие улицы и их отрезки: 1 -я Круговая (ул. Курортная — пр. Стачки); пл. К. Маркса; 29-я Линия (ул. Ереванская — ул. Сарьяна); Международная; Дачная — ул. 56-й Армии; Горсоветская — Шахтинский; Таганрогская (ул. Малиновского — ул. Авиаторный); Особенная (ул. Особенная, д. 2 — ул. Оганова, 118); Ченцова (ул. 14-я Линия — ул. 26-я Линия); Цезаря Куникова (ул. Погодина — ул. Шеболдаева); 1-я Краснодарская (ул. Тружеников — ул. Международная); Днепровский (ул. Каскадная — ул. Вятская); Днепропетровская (ул. Объездная — ул. Каскадная); Думенко; Руднева (пр. 40-летия Победы — ул. Детская); Зеленодольская (ул. Пановой — ул. Димитрова); Пановой (ул. Зеленодольская — ул. Образцовая); Димитрова (ул. Зеленодольская — дом № 63); Чехова (ул. Лермонтовская- ул. Текучава); 26-я Линия (пр. Шолохова — ул. Ченцова); Петренко (ул. Вавилова — подъездная дорога от ул. Вавилова к СНТ Урожай); Ленина (пл. Страны Советов — пл. Народного Ополчения); Темерницкая (пр. Буденновский — пр. Ворошиловский); Крепостной (ул. Большая Садовая — ул. М. Горького); Красноармейская (пр. Ворошиловский — пл. Гвардейская, пл. Гвардейская); 1-й Машиностроительный (от №11 до №18) и Малиновского в пределах пр. Коммунистический — ул. Всесоюзная.



В общей сложности было отремонтировано свыше 400 тыс. кв. м дорог при объеме финансирования 1 млрд руб. По результатам сложившейся экономии городу в программу ремонта были добавлены еще 5 объектов общей протяженностью 1,3 км, площадью более 15 тыс. кв. м. Среди них: Университетский (ул. Красноармейская — ул. Малюгиной); Филимоновская (пр. Кировский — пер. Журавлева); пл. Комсомольская; Ворошиловский (от дома №46 до дома №48) и улица Ясная. Как отметил глава администрации города, работы на этих дорогах выполнены в полном объеме и в срок.