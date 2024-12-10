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Posted 10 декабря, 16:16

Published 10 декабря, 16:16

Modified 10 декабря, 16:17

Updated 10 декабря, 16:17

Денис Буцаев перечислил регионы — лидеры в сфере обращения с ТКО за 2024 год

Денис Буцаев перечислил регионы — лидеры в сфере обращения с ТКО за 2024 год

10 декабря 2024, 16:16
Фото: 1MI.
Российский экологический оператор (РЭО) составил топ-20 субъектов РФ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках номинации «Регионы России» «Зеленой премии — 2024». Три первых места в этом рейтинге заняли Москва и Подмосковье, а также Нижегородская и Тульская области.

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в текущем году лидерами рейтинга стали те же регионы, что и в прошлом. Глава РЭО отметил, что в 2024 году сразу на 29 пунктов рейтинга поднялся Дагестан. В республике активно строятся объекты по обращению с ТКО. На 20 строчек поднялась и Архангельская область, где запланировано возвести три новых мусороперерабатывающих комплекса совокупной мощностью в 400 тысяч тонн в год. На 13 и 12 строк соответственно поднялись Липецкая и Ленинградская области. Известно, что в этом году в Ленинградской области запустили в эксплуатацию КПО «Кингисепп», а в Липецкой области строится новый завод по переработке ТКО.

По словам Буцаева, во всех регионах из топ-20 в этом году продолжалась активная деятельность в направлении создания благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в России.

В процессе составления рейтинга учитываются не только статистические показатели. Также специалисты изучают результаты соцопроса населения. Данный подход позволяет провести анализ цифровых данных и объективно оценить уровень социального настроения и восприятия новшеств в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом информирует karelinform.ru.

В ходе составления статистики РЭО задействует собственные данные, электронную модель федеральной схемы обращения с ТКО, территориальные схемы, данные от федеральных и региональных органов власти, сведения из цифровой системы «РЭО Радар» и верифицированную анкету участника «Зеленого рейтинга».

Оценка работы в каждом субъекте РФ в 2024 году производилась по ряду критериев, таких как своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО; охват жителей раздельным сбором отходов (РСО); изменение показателей обработки и утилизации ТКО; нехватка мощностей по размещению отходов; соответствие территориальной схемы региона правилам, установленным в соответствии с правительственным постановлением от 22.09.2018 № 1130; постоянство предоставления услуг по обращению с ТКО; образовательная, просветительская и разъяснительная работа с гражданами, проведение региональных экоакций и мероприятий, работа с волонтерами; уровень удовлетворенности социума обращением с ТКО в регионе.

РЭО составляет свой рейтинг на основе результатов, полученных в течение 11 месяцев этого года. Победителей отметят «Зеленой премией».

#Общество
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