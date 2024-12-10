Денис Буцаев перечислил регионы — лидеры в сфере обращения с ТКО за 2024 год

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в текущем году лидерами рейтинга стали те же регионы, что и в прошлом. Глава РЭО отметил, что в 2024 году сразу на 29 пунктов рейтинга поднялся Дагестан. В республике активно строятся объекты по обращению с ТКО. На 20 строчек поднялась и Архангельская область, где запланировано возвести три новых мусороперерабатывающих комплекса совокупной мощностью в 400 тысяч тонн в год. На 13 и 12 строк соответственно поднялись Липецкая и Ленинградская области. Известно, что в этом году в Ленинградской области запустили в эксплуатацию КПО «Кингисепп», а в Липецкой области строится новый завод по переработке ТКО.