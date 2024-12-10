Денис Буцаев перечислил регионы — лидеры в сфере обращения с ТКО за 2024 год

Posted 10 декабря, 16:16
Published 10 декабря, 16:16
Modified 10 декабря, 16:17
Updated 10 декабря, 16:17
Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в текущем году лидерами рейтинга стали те же регионы, что и в прошлом. Глава РЭО отметил, что в 2024 году сразу на 29 пунктов рейтинга поднялся Дагестан. В республике активно строятся объекты по обращению с ТКО. На 20 строчек поднялась и Архангельская область, где запланировано возвести три новых мусороперерабатывающих комплекса совокупной мощностью в 400 тысяч тонн в год. На 13 и 12 строк соответственно поднялись Липецкая и Ленинградская области. Известно, что в этом году в Ленинградской области запустили в эксплуатацию КПО «Кингисепп», а в Липецкой области строится новый завод по переработке ТКО.
По словам Буцаева, во всех регионах из топ-20 в этом году продолжалась активная деятельность в направлении создания благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в России.
В процессе составления рейтинга учитываются не только статистические показатели. Также специалисты изучают результаты соцопроса населения. Данный подход позволяет провести анализ цифровых данных и объективно оценить уровень социального настроения и восприятия новшеств в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом информирует karelinform.ru.
В ходе составления статистики РЭО задействует собственные данные, электронную модель федеральной схемы обращения с ТКО, территориальные схемы, данные от федеральных и региональных органов власти, сведения из цифровой системы «РЭО Радар» и верифицированную анкету участника «Зеленого рейтинга».
Оценка работы в каждом субъекте РФ в 2024 году производилась по ряду критериев, таких как своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО; охват жителей раздельным сбором отходов (РСО); изменение показателей обработки и утилизации ТКО; нехватка мощностей по размещению отходов; соответствие территориальной схемы региона правилам, установленным в соответствии с правительственным постановлением от 22.09.2018 № 1130; постоянство предоставления услуг по обращению с ТКО; образовательная, просветительская и разъяснительная работа с гражданами, проведение региональных экоакций и мероприятий, работа с волонтерами; уровень удовлетворенности социума обращением с ТКО в регионе.
РЭО составляет свой рейтинг на основе результатов, полученных в течение 11 месяцев этого года. Победителей отметят «Зеленой премией».