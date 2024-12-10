rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 10:16

Published 10 декабря, 10:16

Modified 10 декабря, 10:18

Updated 10 декабря, 10:18

Эксперт прокомментировал возможность заморозки получения средств от продажи жилья

10 декабря 2024, 10:16
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков прокомментировал инициативу депутата Государственной думы Светланы Разворотневой о временной приостановке выдачи наличных средств после продажи жилой недвижимости.

Ридус» пишет, что по мнению Барсукова, предложение Разворотневой может быть оправданным, так как речь не идет о полном запрете финансовых операций, а лишь о временном ограничении на получение наличных и их перевод. Он отметил, что мошенники зачастую манипулируют людьми, убеждая их продавать свои квартиры, а затем требуют перевести деньги после заключения сделки.

Учитывая это обстоятельство, такая мера выглядит уместной. Если риелторское сообщество разработает практику, согласно которой квартиры, выставленные на продажу, будут передаваться покупателю в течение семи, а еще лучше — двух-четырех дней, то, очевидно, подобные схемы будут разоблачены. Это создаст хоть какую-то защиту от мошеннических действий.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика