Эксперт прокомментировал возможность заморозки получения средств от продажи жилья

“Ридус» пишет, что по мнению Барсукова, предложение Разворотневой может быть оправданным, так как речь не идет о полном запрете финансовых операций, а лишь о временном ограничении на получение наличных и их перевод. Он отметил, что мошенники зачастую манипулируют людьми, убеждая их продавать свои квартиры, а затем требуют перевести деньги после заключения сделки.