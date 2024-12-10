Эксперт прокомментировал возможность заморозки получения средств от продажи жилья

Posted 10 декабря, 10:16
Published 10 декабря, 10:16
Modified 10 декабря, 10:18
Updated 10 декабря, 10:18
“Ридус» пишет, что по мнению Барсукова, предложение Разворотневой может быть оправданным, так как речь не идет о полном запрете финансовых операций, а лишь о временном ограничении на получение наличных и их перевод. Он отметил, что мошенники зачастую манипулируют людьми, убеждая их продавать свои квартиры, а затем требуют перевести деньги после заключения сделки.
Учитывая это обстоятельство, такая мера выглядит уместной. Если риелторское сообщество разработает практику, согласно которой квартиры, выставленные на продажу, будут передаваться покупателю в течение семи, а еще лучше — двух-четырех дней, то, очевидно, подобные схемы будут разоблачены. Это создаст хоть какую-то защиту от мошеннических действий.