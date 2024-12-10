Горадминистрация взяла на контроль водоснабжение дома 46 по Вавилова

В настоящий момент во втором подъезде вода есть и проблем с напором не наблюдается. Мы прошли в квартиру первого этажа и убедились в этом сами. Конечно, есть небольшие неудобства, но они связаны непосредственно с ремонтом коммуникаций, так как жильцам первого этажа, которые согласились на замену, сотрудники управляющей компании меняют не только трубы и все коммуникации, но и перестилают полы, в силу того, что сами трубы идут под землей.