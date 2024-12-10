Горадминистрация взяла на контроль водоснабжение дома 46 по Вавилова

Posted 10 декабря, 19:30
Published 10 декабря, 19:30
Modified 10 декабря, 19:34
Updated 10 декабря, 19:34
Администрация города среагировала моментально, направив по адресу своих специалистов, а глава лично взял дело на контроль. Побывал в проблемном доме и корреспондент RostovGazeta.
Дом на Вавилова, 46 — небольшой, здесь всего 14 квартир. Он имеет два этажа и два подъезда. Как пояснил заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Станислав Марченко, работы здесь ведутся сегодня весь день.
— На данный момент водоснабжение отсутствует только на втором этаже первого подъезда данного дома. В квартиры, расположенные на первом этаже вода поступает с низким давлением. Специалисты выяснили причину и оказалось, что существует забой водопроводной системы. Сантехники работали весь день, но так и не смогли это исправить. Нами принято решение организовать водоснабжение по временной схеме. Сейчас будет осуществлено подключение от колодца к подъезду посредством трубы, чтобы обеспечить жителей первого подъезда водой. С завтрашнего дня начнется полномасштабная работа по решению этой проблемы, — пояснил Станислав Марченко.
Заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ также добавил, что не так давно управляющая компания, обслуживающая этот дом, проводила собрание собственников квартир с предложением и необходимостью, проведения работ по ремонту систем водоснабжения.
— Это стало необходимо ввиду износа самой системы. Старых труб и так далее, — говорит Станислав Марченко.— Людям было предложено несколько вариантов оплаты, включая рассрочку с внесением суммы в квитанции комуслуг. Второй подъезд согласился, а первый отказался, так как люди были не согласны с суммой расчета. Сейчас управляющая компания уже завершает работы по водоснабжению второго подъезду и будем решать вопрос с первым.
Сами жильцы двухэтажного дома также поделились на два лагеря. Жильцы второго подъезда у которых есть вода, уверены, замена коммуникаций в доме — просто жизненная необходимость.
— Проблемы с водой начались еще в начале лета. Как нам объяснили в управляющей компании, причиной стали засоры и износ систем водоотведения. Было назначено общедомовое собрание с представителями управляющей компании, где они рассказали какие виды работ требуется выполнить и сколько это будет стоить. Вначале согласился весь дом, но в последствии жильцы первого подъезда отказались. Мы решили, что без канализации и воды жить очень трудно, поэтому согласились, — рассказывает жительница второго подъезда Ангелина.
В настоящий момент во втором подъезде вода есть и проблем с напором не наблюдается. Мы прошли в квартиру первого этажа и убедились в этом сами. Конечно, есть небольшие неудобства, но они связаны непосредственно с ремонтом коммуникаций, так как жильцам первого этажа, которые согласились на замену, сотрудники управляющей компании меняют не только трубы и все коммуникации, но и перестилают полы, в силу того, что сами трубы идут под землей.
Директор управляющей компании «Военвед» Сергей Сарсенов уверен, что культура содержания многоквартирных домов у нас в стране не всегда находится на должном уровне. По его словам, собственники не всегда понимают свои обязанности и пытаются обвинить всех кроме себя в том, что у них дома что-то не делается.
— Они не понимают, что ремонт дома это обязанности собственников. Работы по капитальной замене труб, которые изношены и потеряли свою пропускную способность. Например, по этому дому было вынесено решение рассмотреть вопрос о капитальной замене систем водоснабжения и водоотведению. Мы провели несколько собраний и по итогу приняли решение провести ремонт. Но собственники приняли решение только в отношении одного подъезда. Жильцы другого свой отказ объяснили дороговизной. На один подъезд ремонт с полной заменой систем водоснабжения водоотведения, канализации, с разборкой и сборкой, восстановлением, заменой полов на первых этажах составил 517 тысяч рублей на подъезд. Мы эту сумму рассмотрели на общем собрании и спросили насколько вам посильно платить, предложили платить с рассрочкой на год. В месяц по пять тысяч рублей с квартиры. Однако для жильцов первого подъезда это оказалось дорого, — поделился Сергей Сарсенов.
В настоящий момент подачу воды в квартиры первого подъезда почти наладили. Его жильцы предлагают управляющей компании сделать только работу, за которую они заплатят, а материалы и расходники они просят купить самостоятельно. Конечно, такие методы, как пояснили сами жильцы первого подъезда у нас не практикуются, но это единственный вариант который заставит их заплатить меньше и поменять систему водоснабжения, которая подходит к их квартирам. Идея была озвучена и представителем департамента ЖКХ, какое будет принято решение, покажет время.