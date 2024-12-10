Итоги дня: в Ростовской области растут зарплаты, а чиновников тестируют на коррупцию

Posted 10 декабря, 18:03
Published 10 декабря, 18:03
Modified 10 декабря, 18:05
Updated 10 декабря, 18:05
Проверка, проведенная региональным Управлением Россельхознадзора, показала, что часть продуктов питания, которые поставлялись в военные части Ростовской области и других регионов России, были напичканы антибиотиками.
Выяснилось, что московская компания, которая отвечала за поставку еды для столовых в военных частях Ростовской и Волгоградской областей, не прошла проверку на безопасность продуктов.
В частности, в фальсифицированной продукции были обнаружены растительные жиры, консерванты, а мясо птицы поставлялось с неверной маркировкой. Также в еде нашли антибиотики и нестероидные противовоспалительные средства.
В результате военная прокуратура Новочеркасского гарнизона возбудила дела об административных правонарушениях в отношении сотрудников московской компании, они оштрафованы, а гендиректора обязали устранить все выявленные нарушения.
В декабре 2024 года аналитики одного из сервисов по поиску работы составили список самых высокооплачиваемых профессий в Ростове.
В этот рейтинг вошли водители транспортных средств с прицепом и инженеры, которые занимаются слаботочными системами. Эти специалисты могут зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц.
Стоматологи могут рассчитывать на зарплату от 150 тысяч рублей каждый месяц.
Монтажники, которые устанавливают балконы и окна, а также менеджеры по продажам могут получать от 150 до 200 тысяч рублей в Ростове. Данные профессии считаются самыми прибыльными в декабре.
Сотрудники министерства транспорта Ростовской области прошли тест на знание законодательства, касающегося борьбы с коррупцией.
Семинар на эту тему и проверка знаний были организованы в рамках Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. Во время семинара обсуждались вопросы, связанные с принципом «неотвратимости ответственности за правонарушения» и защитой тех, кто сообщает о фактах коррупции. Завершением мероприятия стало тестирование для сотрудников Минтранса для оценки их знания законодательства о противодействии данному правонарушению.
Интересно, что семинар прошел именно в Минтрансе, поскольку всего несколько недель назад его экс-руководитель Виталий Кушнарев был помещен в следственный изолятор по обвинению в получении крупной взятки. Также мероприятие состоялось в тот же день, когда министра отстранили от должности.