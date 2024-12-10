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Posted 10 декабря, 18:03

Published 10 декабря, 18:03

Modified 10 декабря, 18:05

Updated 10 декабря, 18:05

Итоги дня: в Ростовской области растут зарплаты, а чиновников тестируют на коррупцию

Итоги дня: в Ростовской области растут зарплаты, а чиновников тестируют на коррупцию

10 декабря 2024, 18:03
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги дня: в Ростовской области растут зарплаты, а чиновников тестируют на коррупцию
В Ростовской области военных кормили продуктами с содержанием антибиотиков, а чиновников проверяли на коррупцию. Тем временем аналитики определили, за какие профессии донские работодатели готовы платить самую высокую зарплату. Главные новости дня в материале RostovGazeta.

Опасная кухня

Проверка, проведенная региональным Управлением Россельхознадзора, показала, что часть продуктов питания, которые поставлялись в военные части Ростовской области и других регионов России, были напичканы антибиотиками.

Выяснилось, что московская компания, которая отвечала за поставку еды для столовых в военных частях Ростовской и Волгоградской областей, не прошла проверку на безопасность продуктов.

московский поставщик питания для военных частей не прошел проверку на безопасность продуктовмосковский поставщик питания для военных частей не прошел проверку на безопасность продуктов
московский поставщик питания для военных частей не прошел проверку на безопасность продуктов. Фото: mil.ru. иллюстрация

В частности, в фальсифицированной продукции были обнаружены растительные жиры, консерванты, а мясо птицы поставлялось с неверной маркировкой. Также в еде нашли антибиотики и нестероидные противовоспалительные средства.

В результате военная прокуратура Новочеркасского гарнизона возбудила дела об административных правонарушениях в отношении сотрудников московской компании, они оштрафованы, а гендиректора обязали устранить все выявленные нарушения.

Стало известно, кому в Ростове-на-Дону готовы платить 200 тысяч рублей в месяц
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Богатые монтажники

В декабре 2024 года аналитики одного из сервисов по поиску работы составили список самых высокооплачиваемых профессий в Ростове.

В этот рейтинг вошли водители транспортных средств с прицепом и инженеры, которые занимаются слаботочными системами. Эти специалисты могут зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц.

Стоматологи могут рассчитывать на зарплату от 150 тысяч рублей каждый месяц.

Монтажники, которые устанавливают балконы и окна, а также менеджеры по продажам могут получать от 150 до 200 тысяч рублей в Ростове. Данные профессии считаются самыми прибыльными в декабре.

Монтажники, которые устанавливают балконы и окна, а также менеджеры по продажам могут получать от 150 до 200 тысяч рублей в Ростове.Монтажники, которые устанавливают балконы и окна, а также менеджеры по продажам могут получать от 150 до 200 тысяч рублей в Ростове.
Монтажники, которые устанавливают балконы и окна, а также менеджеры по продажам могут получать от 150 до 200 тысяч рублей в Ростове.. Фото: Изображение Midjourney
После ареста главы Минтранса в Ростове его подчиненные сдали тест про коррупцию
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Тест на коррупцию

Сотрудники министерства транспорта Ростовской области прошли тест на знание законодательства, касающегося борьбы с коррупцией.

Семинар на эту тему и проверка знаний были организованы в рамках Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. Во время семинара обсуждались вопросы, связанные с принципом «неотвратимости ответственности за правонарушения» и защитой тех, кто сообщает о фактах коррупции. Завершением мероприятия стало тестирование для сотрудников Минтранса для оценки их знания законодательства о противодействии данному правонарушению.

сотрудники ведомства массово начали проходить тест на знание законодательства, касающегося борьбы с коррупциейсотрудники ведомства массово начали проходить тест на знание законодательства, касающегося борьбы с коррупцией
сотрудники ведомства массово начали проходить тест на знание законодательства, касающегося борьбы с коррупцией. Фото: rostovgazeta.ru

Интересно, что семинар прошел именно в Минтрансе, поскольку всего несколько недель назад его экс-руководитель Виталий Кушнарев был помещен в следственный изолятор по обвинению в получении крупной взятки. Также мероприятие состоялось в тот же день, когда министра отстранили от должности.

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