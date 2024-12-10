Итоги дня: в Ростовской области растут зарплаты, а чиновников тестируют на коррупцию

Семинар на эту тему и проверка знаний были организованы в рамках Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. Во время семинара обсуждались вопросы, связанные с принципом «неотвратимости ответственности за правонарушения» и защитой тех, кто сообщает о фактах коррупции. Завершением мероприятия стало тестирование для сотрудников Минтранса для оценки их знания законодательства о противодействии данному правонарушению.