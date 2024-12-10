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Posted 10 декабря, 18:38

Published 10 декабря, 18:38

Modified 10 декабря, 18:40

Updated 10 декабря, 18:40

Карпин рассказал, как смена губернатора отразилась на ФК «Ростов»

Карпин рассказал, как смена губернатора отразилась на ФК «Ростов»

10 декабря 2024, 18:38
Фото: ФК Ростов. Карпин рассказал, как смена губернатора отразилась на ФК «Ростов»
Главный тренер ФК «Ростов» рассказал, как повлияла смена губернатора области на команду. Впечатлениями наставник «желто-синих» поделился в интервью одному из спортивных СМИ.

Экс-глава региона Василий Голубев покинул пост по собственному желанию 4 ноября. В тот день стало известно, кто займет его кресло. Преемником стал Юрий Слюсарь, возглавлявший до этого ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Прошел месяц с тех пор, как Слюсаря назначили врио губернатора Ростовской области. С тех пор ряды министров в региональном правительстве поредели, а главу администрации Ростова впервые за годы работы на этой должности увидели в общественном городском транспорте.

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Что касается главной донской футбольной команды, на ней смена власти не отразилась.

— Многое зависит от губернатора и правительства. Но в команде мы это не обсуждали ни разу. Мы об этом не знали ни до, ни после. На данный момент мы ничего не ощущаем, — цитирует Валерия Карпина «Матч Премьер».

После 18 туров РПЛ «желто‑синие» набрали 26 очков. Клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице из 16.

Ранее тренер ФК «Ростов» заявил, что клубу не выделяли деньги из областного бюджета и выделять не будут.

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