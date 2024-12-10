Ледяной дождь накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Во вторник, 10 ноября, а также ночью и утром в среду, 11 ноября, на трассе М-4 «Дон» на территории Ростовской области пройдут дожди и снег. В связи с этим местами дорога может стать скользкой, кроме того, на ней может образоваться снежный накат.