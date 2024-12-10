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Posted 10 декабря, 08:59

Published 10 декабря, 08:59

Modified 10 декабря, 09:01

Updated 10 декабря, 09:01

«Автодор» предупредил водителей о дожде со снегом на трассе М-4 «Дон»

Ледяной дождь накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

10 декабря 2024, 08:59
Фото: rostovgazeta.ru. «Автодор» предупредил водителей о дожде со снегом на трассе М-4 «Дон»

«Автодор» предупредил водителей о дожде со снегом на трассе М-4 «Дон»

В ближайшие сутки на некоторых участках автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области ожидаются ливни в сочетании со снегом, сообщает государственная компания «Автодор».

Во вторник, 10 ноября, а также ночью и утром в среду, 11 ноября, на трассе М-4 «Дон» на территории Ростовской области пройдут дожди и снег. В связи с этим местами дорога может стать скользкой, кроме того, на ней может образоваться снежный накат.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Необходимо избегать резких маневров и внимательнее следить за дорогой во избежание ДТП.

Появились кадры заснеженной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области
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Ранее Управление по делам ГО и ЧС региона объявило штормовое предупреждение. Ростовскую область накроет гололед и штормовой ветер до 65 километров в час.

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