Ледяной дождь накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 10 декабря, 08:59
Published 10 декабря, 08:59
Modified 10 декабря, 09:01
Updated 10 декабря, 09:01
Во вторник, 10 ноября, а также ночью и утром в среду, 11 ноября, на трассе М-4 «Дон» на территории Ростовской области пройдут дожди и снег. В связи с этим местами дорога может стать скользкой, кроме того, на ней может образоваться снежный накат.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Необходимо избегать резких маневров и внимательнее следить за дорогой во избежание ДТП.
Ранее Управление по делам ГО и ЧС региона объявило штормовое предупреждение. Ростовскую область накроет гололед и штормовой ветер до 65 километров в час.