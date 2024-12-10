Машина инкассаторов сбила пенсионерку в центре Ростова

Posted 10 декабря, 20:15
Published 10 декабря, 20:15
Modified 10 декабря, 20:17
Updated 10 декабря, 20:17
ДТП случилось вечером 10 декабря. Бабушка переходила дорогу в районе перекрестка улицы Шаумяна и переулка Семашко. По словам свидетелей аварии, женщина находилась в слепой зоне: водитель не заметил ее и сбил.
— Пострадавшую увезли на «скорой», — сообщает telegram-канал «Первый Ростовский».
На кадрах действительно видно машину инкассаторов, а рядом с ней — знак аварийной остановки. Затем на видео появляется машина скорой помощи, которая подъезжает к месту ДТП.
В Госавтоинспекции по Ростовской области инцидент пока не комментировали.
Ранее в Ростовской области водитель авто сбил человека, которого не заметил в темноте.