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Posted 10 декабря, 20:15

Published 10 декабря, 20:15

Modified 10 декабря, 20:17

Updated 10 декабря, 20:17

Машина инкассаторов сбила пенсионерку в центре Ростова

Машина инкассаторов сбила пенсионерку в центре Ростова

10 декабря 2024, 20:15
Фото: 1MI. Машина инкассаторов сбила пенсионерку в центре Ростова
В Ростове пожилая женщина попала под колеса инкассаторской машины в центре города. Кадры с места ЧП очевидцы публикуют в telegram-каналах.

ДТП случилось вечером 10 декабря. Бабушка переходила дорогу в районе перекрестка улицы Шаумяна и переулка Семашко. По словам свидетелей аварии, женщина находилась в слепой зоне: водитель не заметил ее и сбил.

— Пострадавшую увезли на «скорой», — сообщает telegram-канал «Первый Ростовский».
Видео: тг Первый Ростовский. Машина инкассаторов сбила пенсионерку в центре Ростова
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На кадрах действительно видно машину инкассаторов, а рядом с ней — знак аварийной остановки. Затем на видео появляется машина скорой помощи, которая подъезжает к месту ДТП.

В Госавтоинспекции по Ростовской области инцидент пока не комментировали.

Ранее в Ростовской области водитель авто сбил человека, которого не заметил в темноте.

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