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Posted 10 декабря, 13:15

Published 10 декабря, 13:15

Modified 10 декабря, 13:17

Updated 10 декабря, 13:17

Контрафактные сигареты на 4,5 млн рублей нашли у водителя в Ростовской области

На трассе М-4 в Ростовской области в грузовике нашли 24 тысячи пачек сигарет

10 декабря 2024, 13:15
Фото: Unsplash. Контрафактные сигареты на 4,5 млн рублей нашли у водителя в Ростовской области

Контрафактные сигареты на 4,5 млн рублей нашли у водителя в Ростовской области

Дончанин купил и перевез в Ростовскую область крупную партию безакцизных пачек сигарет. Он планировал продать больше 23 тысяч упаковок, информирует региональное ГУ МВД России.

Сотрудники дорожно-транспортного патруля остановили на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области грузовой фургон Volvo FM для проверки документов. При осмотре полицейские нашли 23,9 тысячи пачек сигарет разных брендов без акциз.

Следствие выяснило, что местный 35-летний житель приобрел немаркированный товар на одном из крупных рынков и привез в Ростовскую область для дальнейшей продажи. Рыночная стоимость товара превышает 4,5 миллиона рублей. Все табачные изделия были изъяты.

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Полиция возбудила уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ. Подозреваемому грозит штраф от 400 до 800 тысяч рублей или лишение свободы до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее сотрудники правоохранительных органов нашли у жителя Волгодонска больше двух тысяч бутылок паленого алкоголя.

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