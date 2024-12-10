На трассе М-4 в Ростовской области в грузовике нашли 24 тысячи пачек сигарет

Posted 10 декабря, 13:15
Published 10 декабря, 13:15
Modified 10 декабря, 13:17
Updated 10 декабря, 13:17
Сотрудники дорожно-транспортного патруля остановили на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области грузовой фургон Volvo FM для проверки документов. При осмотре полицейские нашли 23,9 тысячи пачек сигарет разных брендов без акциз.
Следствие выяснило, что местный 35-летний житель приобрел немаркированный товар на одном из крупных рынков и привез в Ростовскую область для дальнейшей продажи. Рыночная стоимость товара превышает 4,5 миллиона рублей. Все табачные изделия были изъяты.
Полиция возбудила уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ. Подозреваемому грозит штраф от 400 до 800 тысяч рублей или лишение свободы до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Ранее сотрудники правоохранительных органов нашли у жителя Волгодонска больше двух тысяч бутылок паленого алкоголя.