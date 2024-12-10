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Posted 10 декабря, 09:59

Published 10 декабря, 09:59

Modified 10 декабря, 10:01

Updated 10 декабря, 10:01

Проливные дожди и туман обрушились на Ростов-на-Дону

Настоящий сезон дождей затянется в Ростовской области минимум на неделю

10 декабря 2024, 09:59
Фото: 1MI. Проливные дожди и туман обрушились на Ростов-на-Дону
На протяжении всей недели в Ростове-на-Дону будут идти дожди. В ближайшие дни он будет сопровождаться туманом, информируют синоптики.

Согласно обновленному прогнозу, во вторник, 10 декабря, температура воздуха будет варьироваться от +2 до +4 градусов Цельсия. Ранним утром город накроет туман, а примерно в 9.00 мск может начаться дождь, который продлится до полудня. За день выпадет около 3,4 миллиметра осадков. Ветер юго-восточный 9 метров в секунду.

Сильный ветер, снег и дождь обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделе
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В среду, 11 декабря, ожидается пасмурная и дождливая погода. Днем воздух прогреется до +5 градусов, а ночью температура составит до +4 градусов. Туман продержится всю ночь, а дождь — весь день (примерно с полудня до позднего вечера). Ветер будет дуть восточный до 6 метров в секунду.

Добавим, что ливни, порой со снегом, будут идти беспрерывно до 18 декабря.

Ранее спасатели предупредили об опасном гололеде и штормовом ветре до 65 км в час Ростовскую область.

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