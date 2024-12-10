Настоящий сезон дождей затянется в Ростовской области минимум на неделю

В среду, 11 декабря, ожидается пасмурная и дождливая погода. Днем воздух прогреется до +5 градусов, а ночью температура составит до +4 градусов. Туман продержится всю ночь, а дождь — весь день (примерно с полудня до позднего вечера). Ветер будет дуть восточный до 6 метров в секунду.