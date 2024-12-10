Настоящий сезон дождей затянется в Ростовской области минимум на неделю

Posted 10 декабря, 09:59
Published 10 декабря, 09:59
Modified 10 декабря, 10:01
Updated 10 декабря, 10:01
Согласно обновленному прогнозу, во вторник, 10 декабря, температура воздуха будет варьироваться от +2 до +4 градусов Цельсия. Ранним утром город накроет туман, а примерно в 9.00 мск может начаться дождь, который продлится до полудня. За день выпадет около 3,4 миллиметра осадков. Ветер юго-восточный 9 метров в секунду.
В среду, 11 декабря, ожидается пасмурная и дождливая погода. Днем воздух прогреется до +5 градусов, а ночью температура составит до +4 градусов. Туман продержится всю ночь, а дождь — весь день (примерно с полудня до позднего вечера). Ветер будет дуть восточный до 6 метров в секунду.
Добавим, что ливни, порой со снегом, будут идти беспрерывно до 18 декабря.
Ранее спасатели предупредили об опасном гололеде и штормовом ветре до 65 км в час Ростовскую область.