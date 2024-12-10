Новый сервис доставки товаров из-за рубежа проходит тестирование

В тестовом режиме на Авито будет доступно около 200 000 товаров — одежда, обувь, аксессуары, товары для дома и инструменты. Доставка осуществляется «Почтой России» бесплатно для покупателей.

Продавцы, предлагающие товары из-за рубежа, отмечены специальным значком, и гарантируют доставку, таможенное оформление, а сделки защищены системой «Безопасной сделки» Авито. Среднее время доставки составляет 2-3 недели. Компания подчеркивает, что это расширяет ассортимент платформы, предлагая покупателям доступ к оригинальным брендовым товарам, не представленным в России. После завершения пилотного проекта Авито планирует масштабировать сервис, добавив новые страны и логистических партнёров, в том числе рассматривая Турцию.