Новый сервис доставки товаров из-за рубежа проходит тестирование

Posted 10 декабря, 16:44
Published 10 декабря, 16:44
Modified 10 декабря, 16:47
Updated 10 декабря, 16:47
Продавцы, предлагающие товары из-за рубежа, отмечены специальным значком, и гарантируют доставку, таможенное оформление, а сделки защищены системой «Безопасной сделки» Авито. Среднее время доставки составляет 2-3 недели.
Компания подчеркивает, что это расширяет ассортимент платформы, предлагая покупателям доступ к оригинальным брендовым товарам, не представленным в России.
После завершения пилотного проекта Авито планирует масштабировать сервис, добавив новые страны и логистических партнёров, в том числе рассматривая Турцию.