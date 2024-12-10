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Posted 10 декабря, 08:56

Published 10 декабря, 08:56

Modified 10 декабря, 08:58

Updated 10 декабря, 08:58

Омбудсмен оценил последствия от снижения нагрузок учеников в школах Ростова

Омбудсмен выступил против снижения учебной нагрузки в школах Ростовской области

10 декабря 2024, 08:56
Фото: rostovgazeta.ru. Омбудсмен оценил последствия от снижения нагрузок учеников в школах Ростова
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Эксклюзив
Председатель Ростовского облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский рассказал RostovGazeta, что инициатива снизить нагрузки школьников, в том числе и ростовских, вызывает много вопросов.

Напомним, что в Госдуме предложили оптимизировать учебные планы школ, чтобы снизить нагрузку на учеников. Попросту говоря — сократить уроки.

«Но изменение учебных планов потребует опять вносить изменения в разные документы и учебные материалы. Это увеличит документационную нагрузку на педагогических работников, — отмечает Владимир Гайворонский.

При этом спикер задается вопросами на перспективу. К чему приведет уменьшение числа уроков — к сокращению педагогов или к снижению и без того низкой заработной платы учителей в Ростовской области?

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«Эту идею, на мой взгляд, вряд ли позитивно воспримут работники образования. Вызовет она и вопросы у родителей. Меньше уроков — это меньше времени в школе. А как быть родителям, особенно учеников младших классов? Опять менять свои графики?» — недоумевает эксперт.

Собеседник добавляет, что не видит смысла менять нагрузку на учеников школ.

«Потому что вопросов получается больше, чем ответов на них», — резюмирует спикер.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в образовательных учреждениях Ростова планировали сокращать объемы домашних заданий и число контрольных.

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