Омбудсмен выступил против снижения учебной нагрузки в школах Ростовской области

Posted 10 декабря, 08:56
Published 10 декабря, 08:56
Modified 10 декабря, 08:58
Updated 10 декабря, 08:58
Напомним, что в Госдуме предложили оптимизировать учебные планы школ, чтобы снизить нагрузку на учеников. Попросту говоря — сократить уроки.
«Но изменение учебных планов потребует опять вносить изменения в разные документы и учебные материалы. Это увеличит документационную нагрузку на педагогических работников, — отмечает Владимир Гайворонский.
При этом спикер задается вопросами на перспективу. К чему приведет уменьшение числа уроков — к сокращению педагогов или к снижению и без того низкой заработной платы учителей в Ростовской области?
«Эту идею, на мой взгляд, вряд ли позитивно воспримут работники образования. Вызовет она и вопросы у родителей. Меньше уроков — это меньше времени в школе. А как быть родителям, особенно учеников младших классов? Опять менять свои графики?» — недоумевает эксперт.
Собеседник добавляет, что не видит смысла менять нагрузку на учеников школ.
«Потому что вопросов получается больше, чем ответов на них», — резюмирует спикер.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в образовательных учреждениях Ростова планировали сокращать объемы домашних заданий и число контрольных.