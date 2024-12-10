Орлова: Победителей антикоррупционного диктанта пригласят в Счетную палату

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова сообщила о нововведении в опроснике — проведении расширенных интервью, которые были рассчитаны на час диалога, но разговор длился по два-три часа. Тема антикоррупционной политики государства оказалась для бизнесменов крайне актуальной и болезненной, отметила она.