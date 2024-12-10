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Posted 10 декабря, 09:07

Published 10 декабря, 09:07

Modified 10 декабря, 09:10

Updated 10 декабря, 09:10

Орлова: Победителей антикоррупционного диктанта пригласят в Счетную палату

Орлова: Победителей антикоррупционного диктанта пригласят в Счетную палату

10 декабря 2024, 09:07
Фото: фрагмент видео.
В Торгово-промышленной палате РФ были представлены результаты ежегодного исследования «Бизнес-барометр коррупции», в котором участвуют десятки тысяч российских предпринимателей.

Каждый второй предприниматель убежден, что коррупция негативно влияет на бизнес. При этом большинство опрошенных отмечает снижение уровня коррупции в стране.

Президент ТПП России Сергей Катырин подчеркнул, что в борьбе с коррупцией важную роль играет прозрачное законодательство. Именно поэтому ТПП РФ анализирует примерно 100 законопроектов ежегодно, и первым этапом каждой экспертизы является оценка на предмет коррупционных рисков. Об этом пишет gorod55.ru.

Выяснилось также, что наиболее подверженными коррупции сферами остаются теневой бизнес и процесс получения различных разрешений и справок.

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова сообщила о нововведении в опроснике — проведении расширенных интервью, которые были рассчитаны на час диалога, но разговор длился по два-три часа. Тема антикоррупционной политики государства оказалась для бизнесменов крайне актуальной и болезненной, отметила она.

В рамках мероприятия в ТПП РФ прошел антикоррупционный диктант. Все желающие, включая пользователей онлайн, могли проверить свои знания законодательства. Среди участников оказалось много студентов.

Аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова высоко оценила системную работу ТПП РФ, особенно отметив привлечение молодежи как ключевой аспект. Она предложила пригласить победителей диктанта в Счетную палату.

«Я считаю, что Торгово-промышленная палата делает большую глубокую системную работу. Привлечение молодежи, это важнейший фактор», — сказала она.

По результатам диктанта лучшие участники получили специальное свидетельство от ТПП России.

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