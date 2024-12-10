Пассажир ВАЗа погиб в Новочеркасске в ДТП с летевшей на скорости иномаркой

Posted 10 декабря, 10:56
Published 10 декабря, 10:56
Modified 10 декабря, 10:58
Updated 10 декабря, 10:58
Авария произошла утром 10 декабря на проспекте Баклановском в Новочеркасске. По предварительным данным, 22-летний водитель кроссовера Volkswagen Tiguan проехал на красный свет и врезался в легковой автомобиль ВАЗ 2114, который поворачивал по разрешающей стрелке светофора.
По кадрам видно, что иномарка ехала на большой скорости и не собиралась тормозить, поэтому удар, который пришелся на пассажирскую сторону, был слишком сильным.
Пассажир отечественного авто погиб сразу же, а водитель с травмами попал в больницу. Полицейские выясняют все детали случившегося.
До этого в Сальском районе фура сбила подростка, который перебегал дорогу.