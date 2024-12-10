rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 10:56

Published 10 декабря, 10:56

Modified 10 декабря, 10:58

Updated 10 декабря, 10:58

Пассажир ВАЗа погиб в ДТП при столкновении с иномаркой в Новочеркасске

Пассажир ВАЗа погиб в Новочеркасске в ДТП с летевшей на скорости иномаркой

10 декабря 2024, 10:56
Фото: видео Госавтоинспекция Ростовской области. 1MI. Пассажир ВАЗа погиб в ДТП при столкновении с иномаркой в Новочеркасске
В Новочеркасске произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. От сильного удара пассажир ВАЗа погиб, информирует Госавтоинспекция Ростовской области.

Авария произошла утром 10 декабря на проспекте Баклановском в Новочеркасске. По предварительным данным, 22-летний водитель кроссовера Volkswagen Tiguan проехал на красный свет и врезался в легковой автомобиль ВАЗ 2114, который поворачивал по разрешающей стрелке светофора.

По кадрам видно, что иномарка ехала на большой скорости и не собиралась тормозить, поэтому удар, который пришелся на пассажирскую сторону, был слишком сильным.

Тепловоз протаранил фуру на железнодорожном переезде в Таганроге
Узнать подробнее

Пассажир отечественного авто погиб сразу же, а водитель с травмами попал в больницу. Полицейские выясняют все детали случившегося.

До этого в Сальском районе фура сбила подростка, который перебегал дорогу.

Читайте также:
Пассажир иномарки погиб в ДТП после столкновения с деревом в Ростовской областиЖенщина погибла в опрокинувшейся в кювет машине в Ростовской областиСамосвал снес крышу легкового авто в смертельном ДТП в Ростовской области
#Валерия Кострова#Общество#Видео#Ростовская область#ДТП#Новочеркасск#Транспорт#Авария#Смертельное ДТП#Столкновение машин#Столкновение#Погиб#Пассажир#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика