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Posted 10 декабря, 13:08

Published 10 декабря, 13:08

Modified 10 декабря, 13:10

Updated 10 декабря, 13:10

Политолог Абросимов оценил вероятность атак Украины на Ростовскую область в 2025 году

Политолог оценил вероятность атак Украины на Ростовскую область в 2025 году

10 декабря 2024, 13:08
Фото: donland.ru. Политолог Абросимов оценил вероятность атак Украины на Ростовскую область в 2025 году
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Эксклюзив
Попытки Украины атаковать Ростовскую область будут продолжаться и в новом 2025 году, рассказал RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

По словам эксперта Украина не прекратит свои намерения атаковать Ростовскую область до подписания мирных соглашений или появления каких-то договоренностей.

«Этими попытками Украина показывает свою деятельность против нашей страны», — объясняет Дмитрий Абросимов.
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Эксперт добавляет, что наша ПВО эффективно пресекает угрозы. Переживать по поводу дальнобойных ракет политолог также не рекомендует дончанам.

«Дальнобойные ракеты в Ростовскую область Украина может запускать с Днепропетровска или даже дальше. От Днепропетровска до Ростова — ровно 300 километров. Это расстояние на пределе. До Волгодонска — более 500 километров, туда ракеты вовсе не достанут», — говорит политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в воинские части Ростовской области поставляли продукты, напичканные антибиотиками.

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