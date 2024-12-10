Политолог оценил вероятность атак Украины на Ростовскую область в 2025 году

Posted 10 декабря, 13:08
Published 10 декабря, 13:08
Modified 10 декабря, 13:10
Updated 10 декабря, 13:10
По словам эксперта Украина не прекратит свои намерения атаковать Ростовскую область до подписания мирных соглашений или появления каких-то договоренностей.
«Этими попытками Украина показывает свою деятельность против нашей страны», — объясняет Дмитрий Абросимов.
Эксперт добавляет, что наша ПВО эффективно пресекает угрозы. Переживать по поводу дальнобойных ракет политолог также не рекомендует дончанам.
«Дальнобойные ракеты в Ростовскую область Украина может запускать с Днепропетровска или даже дальше. От Днепропетровска до Ростова — ровно 300 километров. Это расстояние на пределе. До Волгодонска — более 500 километров, туда ракеты вовсе не достанут», — говорит политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в воинские части Ростовской области поставляли продукты, напичканные антибиотиками.