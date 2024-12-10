Политолог предупредил, что задержания донских чиновников продолжатся и в 2025 году

Posted 10 декабря, 10:09
Published 10 декабря, 10:09
Modified 10 декабря, 10:11
Updated 10 декабря, 10:11
За один день из правительства Ростовской области ушли два донских чиновника — министр транспорта Виталий Кушнарев и министр имущественных и земельных отношений Евгений Осыченко.
«Продолжается ротация, и врио губернатора пока не сформировал состав своего кабинета министров», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Политолог высказывает мнение, что если в Ростовской области использовались коррупционные схемы, то, конечно же, в будущем году будут наблюдаться и новые задержания чиновников.
«Как я понимаю, наблюдать это мы будем на уровне городов — муниципалитетов Ростовской области. Там очень спорная тематика. Нужно закрывать акты по проектам, а проекты стоят под вопросом», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области не могут победить коррупцию.