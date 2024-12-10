Политолог предупредил, что задержания донских чиновников продолжатся и в 2025 году

Политолог Абросимов предупредил о задержаниях донских чиновников и в 2025 году

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Задержания чиновников в Ростовской области, скорее всего, мы будем наблюдать и в 2025 году, поскольку борьба с коррупцией на Дону не только продолжится, но и будет усиливаться. Об этом рассказал RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.