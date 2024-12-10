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Posted 10 декабря, 10:09

Published 10 декабря, 10:09

Modified 10 декабря, 10:11

Updated 10 декабря, 10:11

Политолог Абросимов рассказал о новых задержаниях ростовских чиновников в 2025 году

Политолог предупредил, что задержания донских чиновников продолжатся и в 2025 году

10 декабря 2024, 10:09
Фото: bryansk.sledcom.ru. иллюстрация. Политолог Абросимов рассказал о новых задержаниях ростовских чиновников в 2025 году

Политолог Абросимов предупредил о задержаниях донских чиновников и в 2025 году

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Эксклюзив
Задержания чиновников в Ростовской области, скорее всего, мы будем наблюдать и в 2025 году, поскольку борьба с коррупцией на Дону не только продолжится, но и будет усиливаться. Об этом рассказал RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

За один день из правительства Ростовской области ушли два донских чиновника — министр транспорта Виталий Кушнарев и министр имущественных и земельных отношений Евгений Осыченко.

«Продолжается ротация, и врио губернатора пока не сформировал состав своего кабинета министров», — отмечает Дмитрий Абросимов.
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Политолог высказывает мнение, что если в Ростовской области использовались коррупционные схемы, то, конечно же, в будущем году будут наблюдаться и новые задержания чиновников.

«Как я понимаю, наблюдать это мы будем на уровне городов — муниципалитетов Ростовской области. Там очень спорная тематика. Нужно закрывать акты по проектам, а проекты стоят под вопросом», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области не могут победить коррупцию.

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