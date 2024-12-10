После ареста главы Минтранса в Ростове его подчиненные сдали тест про коррупцию

Мероприятие состоялось 9 декабря. Как сообщили в региональном правительстве, семинар в Минтрансе был посвящен Международному дню борьбы с коррупцией. Примечательно, что его провели именно в том ведомстве, где экс-руководителя пару недель назад отправили в СИЗО из-за получения взятки в особо крупном размере (около 27 миллионов рублей). И именно в тот день, когда его отстранили от должности.