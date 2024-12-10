После ареста главы Минтранса в Ростове его подчиненные сдали тест про коррупцию

Posted 10 декабря, 04:30
Published 10 декабря, 04:30
Modified 10 декабря, 04:30
Updated 10 декабря, 04:30
Мероприятие состоялось 9 декабря. Как сообщили в региональном правительстве, семинар в Минтрансе был посвящен Международному дню борьбы с коррупцией. Примечательно, что его провели именно в том ведомстве, где экс-руководителя пару недель назад отправили в СИЗО из-за получения взятки в особо крупном размере (около 27 миллионов рублей). И именно в тот день, когда его отстранили от должности.
— На мероприятии были подняты вопросы о принципе неотвратимости ответственности за правонарушение и защите лиц, сообщивших о известных фактах коррупции, — отчитались в донском правительстве. — В завершении мероприятия сотрудники Минтранса прошли тестирование на знание законодательства о противодействии коррупции.
Напомним, что вместе с Виталием Кушнаревым кресла в правительстве Ростовской области лишится и его заместитель, об этом сообщают местные СМИ. На этом посту Дмитрий Мамелко проработал ровно два месяца. За это время начальника взяли с поличным, а к нему с вопросами нагрянули силовики.
Некоторые СМИ были уверены, что подчиненного тоже задержат, но тот вышел на работу уже на следующий день и объяснил ситуацию. По его словам, Виталий Кушнарев был не с ним в момент задержания, как изначально многие предположили.
Ранее Мамелко работал с Виталием Кушнаревым и в Минтрансе до 2016 года, и в городской администрации с 2016-го по 2019-й. Он стал замом, когда Кушнарева назначили сити-менеджером Ростова.
По информации СМИ, Дмитрий Мамелко находится на больничном, но вопрос с его увольнением могут решить до конца 2024 года.