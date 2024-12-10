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Posted 10 декабря, 04:30

Published 10 декабря, 04:30

Modified 10 декабря, 04:30

Updated 10 декабря, 04:30

После ареста Кушнарева сотрудники донского Минтранса сдают тест по коррупции

После ареста главы Минтранса в Ростове его подчиненные сдали тест про коррупцию

10 декабря 2024, 04:30
Фото: правительство РО.. После ареста Кушнарева сотрудники донского Минтранса сдают тест по коррупции
Сотрудники Минтранса Ростовской области массово сдают тест на знание законодательства о противодействии коррупции. Проверку для чиновников устроили в рамках Международного дня борьбы с коррупцией.

Мероприятие состоялось 9 декабря. Как сообщили в региональном правительстве, семинар в Минтрансе был посвящен Международному дню борьбы с коррупцией. Примечательно, что его провели именно в том ведомстве, где экс-руководителя пару недель назад отправили в СИЗО из-за получения взятки в особо крупном размере (около 27 миллионов рублей). И именно в тот день, когда его отстранили от должности.

— На мероприятии были подняты вопросы о принципе неотвратимости ответственности за правонарушение и защите лиц, сообщивших о известных фактах коррупции, — отчитались в донском правительстве. — В завершении мероприятия сотрудники Минтранса прошли тестирование на знание законодательства о противодействии коррупции.
СМИ: На министра транспорта Ростовской области возбудили дело о взятке
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Напомним, что вместе с Виталием Кушнаревым кресла в правительстве Ростовской области лишится и его заместитель, об этом сообщают местные СМИ. На этом посту Дмитрий Мамелко проработал ровно два месяца. За это время начальника взяли с поличным, а к нему с вопросами нагрянули силовики.

Некоторые СМИ были уверены, что подчиненного тоже задержат, но тот вышел на работу уже на следующий день и объяснил ситуацию. По его словам, Виталий Кушнарев был не с ним в момент задержания, как изначально многие предположили.

Ранее Мамелко работал с Виталием Кушнаревым и в Минтрансе до 2016 года, и в городской администрации с 2016-го по 2019-й. Он стал замом, когда Кушнарева назначили сити-менеджером Ростова.

По информации СМИ, Дмитрий Мамелко находится на больничном, но вопрос с его увольнением могут решить до конца 2024 года.

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