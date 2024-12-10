После страшного пожара с погибшими в Ростове возбудили уголовное дело

Posted 10 декабря, 06:10
Published 10 декабря, 06:10
Modified 10 декабря, 06:10
Updated 10 декабря, 06:10
Там находится бывшее общежитие. Одна из квартир на самом верхнем этаже загорелась около 19.00 мск. Дома были шестеро человек, из которых спастись удалось только троих. Остальные погибли во время ЧП. Они отравились дымом.
Чтобы локализовать пламя, потребовалась больше часа. Еще через полчаса спасатели ликвидировали открытое горение и обнаружили трупы.
СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По информации регионального СУ СКР, следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Причина ЧП до сих пор неизвестна.