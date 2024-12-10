Премия в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Юг продолжает принимать заявки

Прием проектов продлится до 25 декабря 2024 г. Затем жюри, в состав которого входят авторитетные PR-специалисты, оценит заявки по таким критериям, как оригинальность замысла, сложность поставленных задач и эффективность реализованного проекта. Самые сильные работы войдут в шорт-лист премии и будут представлены на публичных защитах в феврале 2025 г. в Краснодаре. Количество проектов, выполненных одним автором или одним коллективом, не ограничивается, но в одну номинацию рекомендуется подать не более одной работы. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер Премии.