Премия в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Юг продолжает принимать заявки

Posted 10 декабря, 07:20
Published 10 декабря, 07:20
Modified 10 декабря, 07:56
Updated 10 декабря, 07:56
Целью регионального этапа премии «Серебряный Лучник» является поощрение лучшего профессионального опыта, а также расширение возможностей участия специалистов ЮФО и СКФО в Национальной премии «Серебряный Лучник».
Готовность представить свой PR-проект уже выразили компании из 9 регионов Юга России. Среди них есть и дебютанты, и те, кто уже имеет опыт участия в «Серебряном Лучнике». Наибольшее количество проектов поступило в номинацию «Культурно-просветительские проекты и событийные коммуникации».
Напомним, что участие в региональном этапе Премии бесплатное. Для оперативной связи с организаторами создан телеграм-канал https://t.me/luchnikug. Здесь же публикуются новости, полезные лайфхаки и впечатления участников прошлых лет.
К участию в региональном этапе «Серебряного Лучника» приглашаются авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, чей проект был завершен или реализован в 2024 году. На конкурс принимаются как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события, так и комплексные медиакампании, программы и стратегии в одной из заявленных номинаций:
Прием проектов продлится до 25 декабря 2024 г. Затем жюри, в состав которого входят авторитетные PR-специалисты, оценит заявки по таким критериям, как оригинальность замысла, сложность поставленных задач и эффективность реализованного проекта. Самые сильные работы войдут в шорт-лист премии и будут представлены на публичных защитах в феврале 2025 г. в Краснодаре. Количество проектов, выполненных одним автором или одним коллективом, не ограничивается, но в одну номинацию рекомендуется подать не более одной работы. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер Премии.
Подать заявку, уточнить правила или посмотреть критерии оценок можно на сайте Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» -Юг .