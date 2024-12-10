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Posted 10 декабря, 13:39

Published 10 декабря, 13:39

Modified 10 декабря, 13:41

Updated 10 декабря, 13:41

Пробка в 7 километров встала на М-4 под Ростовом из-за развернувшейся фуры

Пробка в 7 километров встала на М-4 под Ростовом из-за развернувшейся фуры

10 декабря 2024, 13:39
Фото: видео тг-канал don_mash. Изображение Midjourney. Пробка в 7 километров встала на М-4 под Ростовом из-за развернувшейся фуры
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулся зерновоз днем 10 декабря, что стало причиной огромной пробки, сообщили очевидцы.

Кадры крупного ДТП разошлись по телеграм-каналам. На них видно, что на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе фуру развернуло на дороге, а затем в нее врезалась легковая машина. В результате проезд транспорта в сторону Москвы был заблокирован.

Само ДТП обошлось без пострадавших, но вскоре на участке собралась пробка в семь километров.

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Видео: тг-канал don_mash. Изображение Midjourney. Пробка в 7 километров встала на М-4 под Ростовом из-за развернувшейся фуры

Позднее в Госавтоинспекции сообщили, что затруднение движения на автодороге М-4 «Дон» в Аксайском районе (направление на север) на 1047-м километре трассы было ликвидировано. К 16.00 на месте ДТП движение было восстановлено по всем полосам, а пробка уже исчезла.

Ранее сообщалось, что в Сальском районе фура сбила подростка, который перебегал дорогу.

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