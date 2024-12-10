Пробка в 7 километров встала на М-4 под Ростовом из-за развернувшейся фуры

Posted 10 декабря, 13:39
Published 10 декабря, 13:39
Modified 10 декабря, 13:41
Updated 10 декабря, 13:41
Кадры крупного ДТП разошлись по телеграм-каналам. На них видно, что на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе фуру развернуло на дороге, а затем в нее врезалась легковая машина. В результате проезд транспорта в сторону Москвы был заблокирован.
Само ДТП обошлось без пострадавших, но вскоре на участке собралась пробка в семь километров.
Позднее в Госавтоинспекции сообщили, что затруднение движения на автодороге М-4 «Дон» в Аксайском районе (направление на север) на 1047-м километре трассы было ликвидировано. К 16.00 на месте ДТП движение было восстановлено по всем полосам, а пробка уже исчезла.
Ранее сообщалось, что в Сальском районе фура сбила подростка, который перебегал дорогу.