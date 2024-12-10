Пробка в 7 километров встала на М-4 под Ростовом из-за развернувшейся фуры

Кадры крупного ДТП разошлись по телеграм-каналам. На них видно, что на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе фуру развернуло на дороге, а затем в нее врезалась легковая машина. В результате проезд транспорта в сторону Москвы был заблокирован.