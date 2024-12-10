Производство аналогов тяжелых беспилотников «Байрактар» запустили под Ростовом

По характеристикам они схожи с турецким Bayrakat беспилотником самолетного типа. Известно, что «Байрактар» поставляется сразу в несколько стран, включая Украину. Он предназначен для авиаударов по наземным объектам и оперативно-тактической воздушной разведки. В отличие от турецкого дрона, под Ростовом выпускают транспортный беспилотник.