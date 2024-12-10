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Posted 10 декабря, 17:02

Published 10 декабря, 17:02

Modified 10 декабря, 17:04

Updated 10 декабря, 17:04

Производство аналогов тяжелых беспилотников «Байрактар» запустили под Ростовом

Производство аналогов тяжелых беспилотников «Байрактар» запустили под Ростовом

10 декабря 2024, 17:02
Фото: sp30.ru. Производство аналогов тяжелых беспилотников «Байрактар» запустили под Ростовом
В Ростовской области стартовало производство тяжелых дронов, подобных турецким «Байрактарам». Их грузоподъемность составляет около 250-300 килограммов.

О запуске производства сообщил РБК со ссылкой на гендиректора ООО «Первое ОКБ» Алексея Фитингофа. Компания, впервые выпустившая аналог тяжелого дрона, находится в Таганроге.

По характеристикам они схожи с турецким Bayrakat беспилотником самолетного типа. Известно, что «Байрактар» поставляется сразу в несколько стран, включая Украину. Он предназначен для авиаударов по наземным объектам и оперативно-тактической воздушной разведки. В отличие от турецкого дрона, под Ростовом выпускают транспортный беспилотник.

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Российское производство аналога обходится дешевле минимум в 16 раз. «Байрактар» в среднем стоит около пяти миллионов долларов (оптом — два с половиной), по нынешнему курсу это составляет полмиллиарда и 250 миллионов рублей соответственно.

Ранее президент России Владимир Путин перечислил еще ряд аналогов зарубежного оружия, производимого на территории нашей страны, а также ракетные системы, не имеющие аналогов во всем мире.

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#Евгения Волкова#Экономика#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Оружие#Производство#Турция#Беспилотники#Разведка
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