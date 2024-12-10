Ребенка с тяжелым приступом эпилепсии спасли в Ростове

Утром в скорую помощь Ростова-на-Дону поступил вызов к восьмилетнему мальчику, у которого случился приступ эпилепсии. Бригада врачей срочно выехала по указанному адресу. Когда медики прибыли на место, они увидели, что приступ у ребенка продолжался. Ему сделали укол и купировали приступ, и поставили кислород. Малышу стало легче, но он оставался неконтактным. Было принято решение ехать в больницу.