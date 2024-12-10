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Posted 10 декабря, 12:24

Published 10 декабря, 12:24

Modified 10 декабря, 12:26

Updated 10 декабря, 12:26

Маленький мальчик попал в больницу в Ростове с сильнейшим приступом эпилепсии

Ребенка с тяжелым приступом эпилепсии спасли в Ростове

10 декабря 2024, 12:24
Фото: 1MI. Маленький мальчик попал в больницу в Ростове с сильнейшим приступом эпилепсии
У восьмилетнего жителя Ростова-на-Дону произошел внезапный приступ эпилепсии. Врачи смогли стабилизировать состояние ребенка только в больнице, информирует Минздрав региона.

Утром в скорую помощь Ростова-на-Дону поступил вызов к восьмилетнему мальчику, у которого случился приступ эпилепсии. Бригада врачей срочно выехала по указанному адресу. Когда медики прибыли на место, они увидели, что приступ у ребенка продолжался. Ему сделали укол и купировали приступ, и поставили кислород. Малышу стало легче, но он оставался неконтактным. Было принято решение ехать в больницу.

Спустя время врачам удалось привести мальчика в чувства, и через несколько дней его выписали домой.

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Добавим, что эпилепсия — это хроническое неврологическое заболевание, характеризующееся внезапным возникновением судорожных приступов. Без соблюдения необходимой техники безопасности и ограничений опасная болезнь может привести к летальному исходу.

Ранее в Ростове-на-Дону врачи поменяли пациенту сразу два тазобедренных сустава из-за некроза.

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