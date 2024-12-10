Ребенка с тяжелым приступом эпилепсии спасли в Ростове

Posted 10 декабря, 12:24
Published 10 декабря, 12:24
Modified 10 декабря, 12:26
Updated 10 декабря, 12:26
Утром в скорую помощь Ростова-на-Дону поступил вызов к восьмилетнему мальчику, у которого случился приступ эпилепсии. Бригада врачей срочно выехала по указанному адресу. Когда медики прибыли на место, они увидели, что приступ у ребенка продолжался. Ему сделали укол и купировали приступ, и поставили кислород. Малышу стало легче, но он оставался неконтактным. Было принято решение ехать в больницу.
Спустя время врачам удалось привести мальчика в чувства, и через несколько дней его выписали домой.
Добавим, что эпилепсия — это хроническое неврологическое заболевание, характеризующееся внезапным возникновением судорожных приступов. Без соблюдения необходимой техники безопасности и ограничений опасная болезнь может привести к летальному исходу.
Ранее в Ростове-на-Дону врачи поменяли пациенту сразу два тазобедренных сустава из-за некроза.