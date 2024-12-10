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Posted 10 декабря, 17:46

Published 10 декабря, 17:46

Modified 10 декабря, 17:46

Updated 10 декабря, 17:46

РЭО назвал лидеров «Зеленой премии — 2024»

РЭО назвал лидеров «Зеленой премии — 2024»

10 декабря 2024, 17:46
Российский экологический оператор (РЭО) вручил награды победителям «Зеленой премии — 2024». На конкурс поступила 13 561 заявка от представителей бизнес-сообщества, общественных и волонтерских организаций, активных граждан, блогеров и юных натуралистов.

Победители получили денежные призы общей суммой девять миллионов рублей.

«Когда мы решили впервые провести „Зеленую премию“, мы в первую очередь хотели донести мысль, что важный вклад в сохранение природы родной страны может внести каждый из нас!» — объяснил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также подчеркнул: непринципиально, говорим ли мы о скромной региональной инициативе или амбициозном федеральном проекте, потому что всех объединяет стремление к изменению отношения к окружающему миру, а также к воспитанию осознанности в вопросах экологии. В компании даже не могли предположить, что спустя три года премия выйдет на такой масштаб — в этом году на суд экспертного жюри поступило более 13 тысяч проектов в тринадцати разных номинациях. Для оператора важны усилия каждого претендента, ведь именно стремления россиян и их инициатива содействуют движению компании вперед. В РЭО искренне признательны всем за участие и желают успехов в будущем. А победителям глава РЭО направил самые тёплые поздравления. Об этом пишет 56orb.

В 2024 году жюри проводило оценку проектов в трёх треках — общественном, профессиональном, юннатском — по тринадцати номинациям. Закрытая номинация «Регионы России», или «Зеленый рейтинг», оценивалась на базе методологии РЭО, аккумулирующей статистические данные и итоги соцопроса.

Денежные призы для победителей составили от 150 тысяч до миллиона рублей. Всего участникам предоставят девять миллионов рублей для осуществления их проектов. В общественный трек вошло пять номинаций. «Экологические лидеры» рассчитаны на троих победителей с выделением грантов в размере миллиона рублей каждый. В номинации «Экологическая семья» вручат сертификат на сумму в полмиллиона рублей, который предполагается потратить на семейное путешествие. Номинация «Экологические центры» предусматривает троих победителей с выделением грантов по полмиллиона рублей. «Экологическое предпринимательство» предполагает троих победителей и выделение грантов по полмиллиона рублей. «Студенчество» рассчитано на 10 победителей и выплату студенческой стипендии в 150 тысяч рублей каждому. В трек «Зеленая премия. Юннаты» включили номинацию «Лидеры юннатов» с пятью победителями и предоставлением грантов по 200 тысяч рублей.

В состав жюри вошли представители государственных учреждений, которые вовлечены в решение вопросов экологии, представители отрасли по обращению с отходами, науки и бизнеса, а также звезды спорта и эстрады. Ими отобраны наиболее результативные проекты, которые продемонстрировали максимальную масштабность и вовлеченность граждан, а также возможность масштабирования проектов на территории всей страны.

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