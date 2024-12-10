РЭО назвал лидеров «Зеленой премии — 2024»

«Когда мы решили впервые провести „Зеленую премию“, мы в первую очередь хотели донести мысль, что важный вклад в сохранение природы родной страны может внести каждый из нас!» — объяснил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также подчеркнул: непринципиально, говорим ли мы о скромной региональной инициативе или амбициозном федеральном проекте, потому что всех объединяет стремление к изменению отношения к окружающему миру, а также к воспитанию осознанности в вопросах экологии. В компании даже не могли предположить, что спустя три года премия выйдет на такой масштаб — в этом году на суд экспертного жюри поступило более 13 тысяч проектов в тринадцати разных номинациях. Для оператора важны усилия каждого претендента, ведь именно стремления россиян и их инициатива содействуют движению компании вперед. В РЭО искренне признательны всем за участие и желают успехов в будущем. А победителям глава РЭО направил самые тёплые поздравления. Об этом пишет 56orb.