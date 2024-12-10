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Posted 10 декабря, 15:08

Published 10 декабря, 15:08

Modified 10 декабря, 15:10

Updated 10 декабря, 15:10

Плюс 1,1 млн кв. м жилья: как изменятся цены на ростовскую недвижимость в 2025 году

Риелтор назвала главный фактор, влияющий на стоимость квартир в Ростове-на-Дону

10 декабря 2024, 15:08
Фото: Unsplash/Константин Мартынов. Плюс 1,1 млн кв. м жилья: как изменятся цены на ростовскую недвижимость в 2025 году
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Эксклюзив
Стоимость квадратных метров в Ростове продолжит расти в следующем году, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский риелтор Алиса Фомина.

К концу 2024 года в Ростове-на-Дону введут в эксплуатацию не менее 1,1 миллиона квадратных метров жилья, об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по градостроительству в городской думе Ростова-на-Дону.

«В Ростове рынок жилья не испытывает дефицита в предложении, в некоторой степени можно даже говорить о профиците, если речь идет о покупке, а не об аренде. Однако это не значит, что превышенное предложение спровоцирует падение цен», — замечает ростовский риелтор Алиса Фомина.

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По ее мнению, наибольшее влияние на цену квадратного метра жилья имеет ключевая ставка ЦБ РФ.

«Если ключевая ставка поднимется, поднимется и стоимость жилья. Насколько — зависит от уровня ставки», — добавляет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что риелтор прогнозирует спрос на нераскупленное у застройщиков жилье в Ростове.

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