Риелтор назвала главный фактор, влияющий на стоимость квартир в Ростове-на-Дону

Posted 10 декабря, 15:08
Published 10 декабря, 15:08
Modified 10 декабря, 15:10
Updated 10 декабря, 15:10
К концу 2024 года в Ростове-на-Дону введут в эксплуатацию не менее 1,1 миллиона квадратных метров жилья, об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по градостроительству в городской думе Ростова-на-Дону.
«В Ростове рынок жилья не испытывает дефицита в предложении, в некоторой степени можно даже говорить о профиците, если речь идет о покупке, а не об аренде. Однако это не значит, что превышенное предложение спровоцирует падение цен», — замечает ростовский риелтор Алиса Фомина.
По ее мнению, наибольшее влияние на цену квадратного метра жилья имеет ключевая ставка ЦБ РФ.
«Если ключевая ставка поднимется, поднимется и стоимость жилья. Насколько — зависит от уровня ставки», — добавляет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что риелтор прогнозирует спрос на нераскупленное у застройщиков жилье в Ростове.