Риелтор назвала главный фактор, влияющий на стоимость квартир в Ростове-на-Дону

«В Ростове рынок жилья не испытывает дефицита в предложении, в некоторой степени можно даже говорить о профиците, если речь идет о покупке, а не об аренде. Однако это не значит, что превышенное предложение спровоцирует падение цен», — замечает ростовский риелтор Алиса Фомина.