Риелтор Загоренко рассказала, как сегодня в Ростове покупают квартиры в ипотеку

Posted 10 декабря, 05:29
Published 10 декабря, 05:29
Modified 10 декабря, 05:31
Updated 10 декабря, 05:31
По словам собеседницы, если в ипотеку заходить с минимальным первоначальным взносом, то ежемесячный платеж получается огромнейшим — столько денег простые жители Ростова не зарабатывают.
Однако для повышения покупательской способности появляются новые программы. В их числе — «правильная ипотека».
«Правильная ипотека позволяет определенный срок платить низкую ставку. Это означает, что приобретя под такую ипотеку жилье в Ростове, человек может, например, два года платить 4,99% или 7,5 лет — 11,1% по ипотеке. А по истечении этого времени перейти на стандартный платеж — 26%», — отмечает Елена Загоренко.
Смысл такой отсрочки заключается в том, что, по мнению экспертов, ключевая ставка вряд ли удержится высокой более двух лет. Через два-три года она начнет снижаться, и 26% можно будет рефинансировать.
Однако сегодня, как уточняет риелтор, «правильная ипотека» у топовых застройщиков Ростова отличается разными сроками действия. Например, ставка 4,99% у одного застройщика может длиться всего полгода. У другого — 9 месяцев, у третьего — год или два.
На 7,5 лет вступить в «правильную ипотеку» очень сложно. Но, по словам собеседницы, все-таки возможность есть.
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