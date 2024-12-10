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Posted 10 декабря, 05:29

Published 10 декабря, 05:29

Modified 10 декабря, 05:31

Updated 10 декабря, 05:31

Риелтор Загоренко рассказала, как сегодня в Ростове покупают квартиры в ипотеку

Риелтор Загоренко рассказала, как сегодня в Ростове покупают квартиры в ипотеку

10 декабря 2024, 05:29
Фото: rostovgazeta.ru. Риелтор Загоренко рассказала, как сегодня в Ростове покупают квартиры в ипотеку
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Эксклюзив
Лимиты по семейной ипотеке закончились. И пока потенциальные покупатели жилья в ипотеку замерли в ожидании, для повышения покупательского спроса в Ростове разрабатываются новые программы, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

По словам собеседницы, если в ипотеку заходить с минимальным первоначальным взносом, то ежемесячный платеж получается огромнейшим — столько денег простые жители Ростова не зарабатывают.

Однако для повышения покупательской способности появляются новые программы. В их числе — «правильная ипотека».

«Правильная ипотека позволяет определенный срок платить низкую ставку. Это означает, что приобретя под такую ипотеку жилье в Ростове, человек может, например, два года платить 4,99% или 7,5 лет — 11,1% по ипотеке. А по истечении этого времени перейти на стандартный платеж — 26%», — отмечает Елена Загоренко.
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Смысл такой отсрочки заключается в том, что, по мнению экспертов, ключевая ставка вряд ли удержится высокой более двух лет. Через два-три года она начнет снижаться, и 26% можно будет рефинансировать.

Однако сегодня, как уточняет риелтор, «правильная ипотека» у топовых застройщиков Ростова отличается разными сроками действия. Например, ставка 4,99% у одного застройщика может длиться всего полгода. У другого — 9 месяцев, у третьего — год или два.

На 7,5 лет вступить в «правильную ипотеку» очень сложно. Но, по словам собеседницы, все-таки возможность есть.

Ранее RostovGazeta выясняла, что будет с ценами на жилье в Ростове в Новом году.

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