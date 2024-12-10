РЖД выступят генеральным подрядчиком строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Основной концессионный участок ВСМ включает работы по строительству инфраструктуры от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный. Также ОАО «РЖД» в рамках собственной инвестпрограммы ведет работы на участке от Ленинградского вокзала Москвы до остановочного пункта Алабушево по строительству дополнительных пятого и шестого главных путей, по которым поедут высокоскоростные поезда. В первую очередь строители освобождают территорию под устройство земляного полотна будущих путей, возводят искусственные сооружения над существующими преградами и укрепительные конструкции в виде подпорных стен. В завершающей стадии находится строительство шести мостовых сооружений, в том числе самых масштабных по объемам: это мост через Канал имени Москвы длиной 417 м и путепровод на станции Ховрино длиной 625 м.