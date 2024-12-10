Слюсарь призвал увеличить число камер на дорогах Ростовской области

«Понятно, что там, где камер больше, соответственно, и нарушений меньше. Я вот езжу по нескольким улицам — и сразу видно, где камер нет: там машины стали за автобусом. А там, где камеры есть, автобусы едут быстрее», — сказал Юрий Слюсарь.