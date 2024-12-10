Слюсарь призвал увеличить число камер на дорогах Ростовской области

Posted 10 декабря, 07:10
Published 10 декабря, 07:10
Modified 10 декабря, 08:22
Updated 10 декабря, 08:22
Врио губернатора Юрий Слюсарь совместно с сотрудниками Госавтоинспекции обсудили профилактику автоаварий. По наблюдениям специалистов, лучшим средством для соблюдения ПДД и сокращения ДТП стали камеры видеонаблюдения.
Всего в Ростовской области работают 328 комплексов видеофиксации. Однако этого количества недостаточно. Из-за дефицита некоторые камеры приходится использовать поочередно и устанавливать только в местах повышенной аварийности. К тому же более 100 из них изношены и подлежат замене.
Слюсарь отметил, что если камеры действительно самое эффективное средство, то их нужно использовать повсеместно. Глава региона поручил определить необходимое количество дополнительных видеокамер и провести расчеты стоимости оснащения.
«Понятно, что там, где камер больше, соответственно, и нарушений меньше. Я вот езжу по нескольким улицам — и сразу видно, где камер нет: там машины стали за автобусом. А там, где камеры есть, автобусы едут быстрее», — сказал Юрий Слюсарь.
Ранее стало известно, что штрафы за проезд по Ростову-на-Дону для грузовиков могут поднять до пяти тысяч рублей.