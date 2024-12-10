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Posted 10 декабря, 07:10

Published 10 декабря, 07:10

Modified 10 декабря, 08:22

Updated 10 декабря, 08:22

На дорогах Ростовской области установят дополнительные камеры видеофиксации

Слюсарь призвал увеличить число камер на дорогах Ростовской области

10 декабря 2024, 07:10
Фото: 1MI. На дорогах Ростовской области установят дополнительные камеры видеофиксации
В Ростовской области появится еще больше дорожных камер, которые позволят уменьшить число аварий и улучшить водительскую дисциплину. Информация опубликована на сайте правительства региона.

Врио губернатора Юрий Слюсарь совместно с сотрудниками Госавтоинспекции обсудили профилактику автоаварий. По наблюдениям специалистов, лучшим средством для соблюдения ПДД и сокращения ДТП стали камеры видеонаблюдения.

Всего в Ростовской области работают 328 комплексов видеофиксации. Однако этого количества недостаточно. Из-за дефицита некоторые камеры приходится использовать поочередно и устанавливать только в местах повышенной аварийности. К тому же более 100 из них изношены и подлежат замене.

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Слюсарь отметил, что если камеры действительно самое эффективное средство, то их нужно использовать повсеместно. Глава региона поручил определить необходимое количество дополнительных видеокамер и провести расчеты стоимости оснащения.

«Понятно, что там, где камер больше, соответственно, и нарушений меньше. Я вот езжу по нескольким улицам — и сразу видно, где камер нет: там машины стали за автобусом. А там, где камеры есть, автобусы едут быстрее», — сказал Юрий Слюсарь.

Ранее стало известно, что штрафы за проезд по Ростову-на-Дону для грузовиков могут поднять до пяти тысяч рублей.

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