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Posted 10 декабря, 09:54

Published 10 декабря, 09:54

Modified 10 декабря, 09:56

Updated 10 декабря, 09:56

Стало известно, кто в Ростове-на-Дону получает 200 тысяч рублей в месяц

Стало известно, кому в Ростове-на-Дону готовы платить 200 тысяч рублей в месяц

10 декабря 2024, 09:54
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, кто в Ростове-на-Дону получает 200 тысяч рублей в месяц

Самую большую зарплату в Ростове-на-Дону получают монтажники окон и менеджеры

В рейтинг лучших и самых высокооплачиваемых профессий Ростова-на-Дону в декабре 2024 года вошли вакансии в менеджменте, медицине, инженерии, транспортной сфере, а также монтажные услуги, информируют аналитики.

Согласно исследованию SuperJob, в число самых прибыльных вакансий вошли водители транспортных средств с прицепом (категория Е) и инженеры по слаботочным системам. Эти специалисты зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц. Стоматологам терапевтам-хирургам готовы платить от 150 тысяч рублей ежемесячно.

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От 150 до 200 тысяч рублей в Ростове-на-Дону могут получать монтажники балконов и окон, а также менеджеры по продажам. Эти профессии считаются самыми лучшими в декабре.

До этого стало известно, что расходы жителей донского региона в 2024 году превысили доходы.

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