Стало известно, кому в Ростове-на-Дону готовы платить 200 тысяч рублей в месяц

Posted 10 декабря, 09:54
Published 10 декабря, 09:54
Modified 10 декабря, 09:56
Updated 10 декабря, 09:56
Согласно исследованию SuperJob, в число самых прибыльных вакансий вошли водители транспортных средств с прицепом (категория Е) и инженеры по слаботочным системам. Эти специалисты зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц. Стоматологам терапевтам-хирургам готовы платить от 150 тысяч рублей ежемесячно.
От 150 до 200 тысяч рублей в Ростове-на-Дону могут получать монтажники балконов и окон, а также менеджеры по продажам. Эти профессии считаются самыми лучшими в декабре.
До этого стало известно, что расходы жителей донского региона в 2024 году превысили доходы.