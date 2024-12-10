Стало известно, кому в Ростове-на-Дону готовы платить 200 тысяч рублей в месяц

Согласно исследованию SuperJob, в число самых прибыльных вакансий вошли водители транспортных средств с прицепом (категория Е) и инженеры по слаботочным системам. Эти специалисты зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц. Стоматологам терапевтам-хирургам готовы платить от 150 тысяч рублей ежемесячно.