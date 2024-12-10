Студенты ДГТУ выиграли 300 тысяч рублей в кейс-чемпионате Т2

Кейс-чемпионат Т2 проходил в ДГТУ с 4 по 6 декабря 2024 года: в первый день для студентов прошли очные тренинги, во второй они занимались проработкой проектов, в третий — защищали свои кейсы. В задачи участников входила разработка идей с применением цифровых технологий в трех сферах: социальной, экологической или туристической. Организатором со стороны университета выступил Институт креативных индустрий.