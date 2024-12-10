Студенты ДГТУ выиграли 300 тысяч рублей в кейс-чемпионате Т2

Posted 10 декабря, 12:24
Published 10 декабря, 12:24
Modified 10 декабря, 12:26
Updated 10 декабря, 12:26
Кейс-чемпионат Т2 проходил в ДГТУ с 4 по 6 декабря 2024 года: в первый день для студентов прошли очные тренинги, во второй они занимались проработкой проектов, в третий — защищали свои кейсы. В задачи участников входила разработка идей с применением цифровых технологий в трех сферах: социальной, экологической или туристической. Организатором со стороны университета выступил Институт креативных индустрий.
В турнире приняли участие девять команд. Участники разрабатывали кейсы на одну из трех тем: «Цифровые сервисы для экологии», «Цифровые сервисы для туризма и „Цифровые сервисы для социальной сферы“. Основой для разработок послужили реальные проекты Т2. Помимо идеи собственного продукта, студенты прорабатывали стратегию его развития и digital-продвижения, а также составляли финансовый план и дорожную карту реализации инициативы.
По итогам защиты проектов экспертное жюри, в состав которого вошли представители Т2 и ДГТУ, определило тройку лучших. Победителем турнира стала команда «Добро в квадрате», предложившая внедрить социальную платформу на базе приложения t2. Авторы выступили с идеей создания экосистемы, состоящей из трех самостоятельных направлений: добровольных ежемесячных пожертвований в благотворительные фонды, возможности бесплатного использования сервисов мультиподписки MiXX для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и коллаборации с блогерами и инфлюенсерами для сбора средств в пользу реализации социально значимых инициатив.
Второе место получил проект, направленный на развитие цифровой грамотности у воспитанников детских домов, за авторством команды «Кучеряшки». По мнению студентов, такие инициативы способствуют не только повышению уровня digital-просвещенности молодежи, но и положительно влияют на возможности ее трудоустройства в будущем. «Бронзу» забрала команда «Филантропы». Инициативная группа предложила создать тарифный план, объединяющий операторские услуги и решения для поддержания здорового образа жизни.
Победители кейс-чемпионата разделили призовой фонд от Т2 в размере 300 тысяч рублей.
Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» T2:
«Кейс-чемпионат — отличная возможность для студентов на практике реализовать навыки и знания, полученные в процессе обучения. Участие в турнире дало ребятам возможность выступить в качестве авторов и разработчиков современных бизнес-решений. В процессе подготовки проектов они попробовали себя в роли стратегов, тимлидов, аналитиков и финансистов, и на собственном опыте поняли, сколько сил и времени требуется для разработки и реализации бизнес-идеи. При этом важно, что участники смогли применить в работе не только фундаментальные навыки, но и креативное мышление и ораторское мастерство».
Бесарион Месхи, ректор Донского государственного технического университета:
«Хорошего специалиста отличает наличие теоретических знаний и умение грамотно применить их на практике. Поэтому так важно уделять время отработке основ профессии еще в процессе обучения в вузе. Принимая это во внимание, на базе университета мы создаем для студентов возможности для усовершенствования навыков как своими силами, так и в партнерстве с представителями крупного бизнеса. Кейс-чемпионат Т2 стал для студентов отличной возможностью для применения профессиональных и личных качеств, проявления черт лидера и умения работать в команде, а также изучения основ проектного мышления».