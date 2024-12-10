Тренер Карпин сообщил о проблемах ФК «Ростова» из‑за закрытого аэропорта

Одной из главной проблем стал трансфер. Из-за того, что аэропорт Платов закрыли для перелетов, сорвалось пять или шесть переходов игроков из одного клуба в другой. Карпин отметил, что перевести в «Ростов» даже российских футболистов сложно, не говоря уже об иностранных. Также в этом сезоне были проблемы с логистикой и даже порой с тренировочным процессом.