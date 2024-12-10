Тренер Карпин сообщил о проблемах ФК «Ростова» из‑за закрытого аэропорта

Posted 10 декабря, 07:46
Published 10 декабря, 07:46
Modified 10 декабря, 07:48
Updated 10 декабря, 07:48
ФК «Ростов» завершил свои игры в первой части сезона МИР РПЛ. За 18 туров донская команда смогла набрать 26 очков и расположиться на седьмом месте турнирной таблицы. Главный тренер «желто-синих» Валерий Карпин рассказал, что за это время претензий к игрокам у него практически не было. Однако были другие трудности, которые отразились на клубе.
Одной из главной проблем стал трансфер. Из-за того, что аэропорт Платов закрыли для перелетов, сорвалось пять или шесть переходов игроков из одного клуба в другой. Карпин отметил, что перевести в «Ростов» даже российских футболистов сложно, не говоря уже об иностранных. Также в этом сезоне были проблемы с логистикой и даже порой с тренировочным процессом.
«По трансферам дело не в деньгах. У нас сорвалось за последние три трансферных окна пять или шесть трансферов из‑за закрытого аэропорта. Привезти к нам даже российских игроков, мягко говоря, непросто», — сказал Карпин.
Напомним, что аэропорт Платов в Ростове‑на‑Дону закрыли для полетов в 2022 году.
Ранее Карпин назвал неидеальной победу ФК «Ростов» над «Пари НН» со счетом 4:0.