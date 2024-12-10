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Posted 10 декабря, 07:46

Published 10 декабря, 07:46

Modified 10 декабря, 07:48

Updated 10 декабря, 07:48

Тренер Карпин рассказал о проблемах ФК «Ростова» из‑за закрытого аэропорта

Тренер Карпин сообщил о проблемах ФК «Ростова» из‑за закрытого аэропорта

10 декабря 2024, 07:46
Фото: ФК «Ростов». Тренер Карпин рассказал о проблемах ФК «Ростова» из‑за закрытого аэропорта
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин признался, что в первой части сезона МИР РПЛ у команды были проблемы с трансфером, логистикой и тренировочным процессом. И некоторые трудности были вызваны неработающим аэропортом Платов, сообщает «Матч ТВ».

ФК «Ростов» завершил свои игры в первой части сезона МИР РПЛ. За 18 туров донская команда смогла набрать 26 очков и расположиться на седьмом месте турнирной таблицы. Главный тренер «желто-синих» Валерий Карпин рассказал, что за это время претензий к игрокам у него практически не было. Однако были другие трудности, которые отразились на клубе.

Одной из главной проблем стал трансфер. Из-за того, что аэропорт Платов закрыли для перелетов, сорвалось пять или шесть переходов игроков из одного клуба в другой. Карпин отметил, что перевести в «Ростов» даже российских футболистов сложно, не говоря уже об иностранных. Также в этом сезоне были проблемы с логистикой и даже порой с тренировочным процессом.

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«По трансферам дело не в деньгах. У нас сорвалось за последние три трансферных окна пять или шесть трансферов из‑за закрытого аэропорта. Привезти к нам даже российских игроков, мягко говоря, непросто», — сказал Карпин.

Напомним, что аэропорт Платов в Ростове‑на‑Дону закрыли для полетов в 2022 году.

Ранее Карпин назвал неидеальной победу ФК «Ростов» над «Пари НН» со счетом 4:0.

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