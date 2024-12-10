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Posted 10 декабря, 16:50

Published 10 декабря, 16:50

Modified 10 декабря, 16:53

Updated 10 декабря, 16:53

Участок в Ростове-на-Дону под музеем «Россия — моя история» передадут региону

Участок в Ростове-на-Дону под музеем «Россия — моя история» передадут региону

10 декабря 2024, 16:50
Фото: Администрация Ростова-на-Дону. Участок в Ростове-на-Дону под музеем «Россия — моя история» передадут региону
Городские власти Ростова планируют передать участок, на котором расположен музей «Россия — моя история», в собственность области. Проект решения городской думы опубликован на сайте городских властей.

В документе сказано, что речь идет об участке площадью более 11 тысяч квадратных метров, который разрешено использовать для выставочного зала. Он находится недалеко от парка Островского и включает в себя само сооружение мультимедийного музея и значительную прилегающую территорию. Кадастровая стоимость данного участка составляет около 65,5 миллиона рублей.

В проекте решения не указаны конкретные причины для передачи. Однако в документе упоминается, что администрация учла обращения от Министерства общего и профессионального образования области, а также от учреждения дополнительного профобразования региона.

До этого стало известно, что в Российском государственном военно-историческом архиве произошла подмена оригинала указа императора Петра I.

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