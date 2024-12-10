Участок в Ростове-на-Дону под музеем «Россия — моя история» передадут региону

Posted 10 декабря, 16:50
Published 10 декабря, 16:50
Modified 10 декабря, 16:53
Updated 10 декабря, 16:53
В документе сказано, что речь идет об участке площадью более 11 тысяч квадратных метров, который разрешено использовать для выставочного зала. Он находится недалеко от парка Островского и включает в себя само сооружение мультимедийного музея и значительную прилегающую территорию. Кадастровая стоимость данного участка составляет около 65,5 миллиона рублей.
В проекте решения не указаны конкретные причины для передачи. Однако в документе упоминается, что администрация учла обращения от Министерства общего и профессионального образования области, а также от учреждения дополнительного профобразования региона.
До этого стало известно, что в Российском государственном военно-историческом архиве произошла подмена оригинала указа императора Петра I.