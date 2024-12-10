Участок в Ростове-на-Дону под музеем «Россия — моя история» передадут региону

В документе сказано, что речь идет об участке площадью более 11 тысяч квадратных метров, который разрешено использовать для выставочного зала. Он находится недалеко от парка Островского и включает в себя само сооружение мультимедийного музея и значительную прилегающую территорию. Кадастровая стоимость данного участка составляет около 65,5 миллиона рублей.