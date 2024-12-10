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Posted 10 декабря, 15:17

Published 10 декабря, 15:17

Modified 10 декабря, 15:18

Updated 10 декабря, 15:18

В 2025 году врачам будут платить за выявление онкологии по ОМС

В 2025 году врачам будут платить за выявление онкологии по ОМС

10 декабря 2024, 15:17
Фото: 1MI.
В 2025 году медицинские работники продолжат получать дополнительные выплаты за обнаружение онкологических заболеваний. Согласно информации, размещенной пресс-службой Правительства РФ, было подписано распоряжение о распределении средств на эти цели.

Как сообщает ТАСС, данные выплаты предназначены для врачей, участвующих в ранней диагностике онкологии. В частности, врач может получить вознаграждение, если он направит пациента на консультацию к узкому специалисту и на диагностическое обследование в процессе диспансеризации или профилактического осмотра.

За каждый диагноз, который подтвердится по результатам таких направлений, территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) выделяет дополнительное финансирование для медицинской организации, которая, в свою очередь, выплачивает эти средства работнику здравоохранения.

Согласно распоряжению, правительство распределило свыше 121 миллиона рублей между территориальными фондами обязательного медицинского страхования для этих целей.

Ранее на заседании Совета Федерации по обсуждению бюджета на 2025 год председатель ФОМС Илья Баланин сообщил, что в следующем году предусмотрено выделение около 390 миллиардов рублей на медицинскую помощь людям с онкологическими заболеваниями. Это означает, что по сравнению с предыдущим годом финансирование онкопомощи вырастет на 12%, что составляет 40 миллиардов рублей.

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