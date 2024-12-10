В 2025 году врачам будут платить за выявление онкологии по ОМС

Ранее на заседании Совета Федерации по обсуждению бюджета на 2025 год председатель ФОМС Илья Баланин сообщил, что в следующем году предусмотрено выделение около 390 миллиардов рублей на медицинскую помощь людям с онкологическими заболеваниями. Это означает, что по сравнению с предыдущим годом финансирование онкопомощи вырастет на 12%, что составляет 40 миллиардов рублей.