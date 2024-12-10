В России в 2024 году продуктами отравились свыше 950 человек

Как пишет «Ридус», в аналогичном периоде прошлого года было зафиксировано тысяча двести двадцать пять случаев пищевых отравлений. Этот показатель выше текущего на двести шестьдесят семь случаев. В этом году Роспотребнадзор получил более двадцати семи тысяч жалоб на качество и безопасность продуктов питания, добавили в ведомстве. Среди жалоб, касающихся сферы услуг, наибольшее количество связано с бытовым обслуживанием, жилищно-коммунальными услугами, связью и туристическими услугами.