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Posted 10 декабря, 10:12

Published 10 декабря, 10:12

Modified 10 декабря, 10:14

Updated 10 декабря, 10:14

В России в 2024 году продуктами отравились свыше 950 человек

10 декабря 2024, 10:12
С января по сентябрь 2024 года в России зарегистрировано 958 случаев отравлений пищей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Как пишет «Ридус», в аналогичном периоде прошлого года было зафиксировано тысяча двести двадцать пять случаев пищевых отравлений. Этот показатель выше текущего на двести шестьдесят семь случаев. В этом году Роспотребнадзор получил более двадцати семи тысяч жалоб на качество и безопасность продуктов питания, добавили в ведомстве. Среди жалоб, касающихся сферы услуг, наибольшее количество связано с бытовым обслуживанием, жилищно-коммунальными услугами, связью и туристическими услугами.

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