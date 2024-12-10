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Posted 10 декабря, 17:10

Published 10 декабря, 17:10

Modified 10 декабря, 17:12

Updated 10 декабря, 17:12

В Ростове-на-Дону сорвали сроки ремонта городских фонтанов

В Ростове-на-Дону сорвали сроки ремонта городских фонтанов

10 декабря 2024, 17:10
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону были сорваны сроки капитального ремонта восьми фонтанов. Завершить его обещают в декабре, сообщают городские власти.

Как сообщает Donnews со ссылкой на городские власти, в Ростове планируется завершение капремонта восьми фонтанов к 25 декабря 2024 года. В список объектов вошли «Лиры», «Девушка, собирающая виноград», «Сбор винограда», «Покровский», «Ротонда», «Орфей», «Фантазия» и «Витязь».

Сообщается, что ремонт должен был завершиться в ноябре 2024 года, однако сроки были сдвинуты из-за ряда обстоятельств, которые возникли в процессе выполнения контракта и не зависели ни от заказчика, ни от подрядчика. Конкретные причины задержки завершения реставрации фонтанов пока не сообщаются.

Известно, что большая часть работ уже выполнена. Сейчас рабочие выполняют отделку в чашах фонтанов. При этом отмечается, что погодные условия не помешают ремонту.

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Ранее врио губернатора Юрию Слюсарю поступило большое количество жалоб от жителей Ростовской области на результаты работы над благоустройством парка в Белой Калитве. Он поручил проверить его.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Фонтаны#Реставрация#Городская администрация#Капитальный ремонт
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