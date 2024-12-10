В Ростове-на-Дону сорвали сроки ремонта городских фонтанов

Сообщается, что ремонт должен был завершиться в ноябре 2024 года, однако сроки были сдвинуты из-за ряда обстоятельств, которые возникли в процессе выполнения контракта и не зависели ни от заказчика, ни от подрядчика. Конкретные причины задержки завершения реставрации фонтанов пока не сообщаются.