В Ростове-на-Дону сорвали сроки ремонта городских фонтанов

Posted 10 декабря, 17:10
Published 10 декабря, 17:10
Modified 10 декабря, 17:12
Updated 10 декабря, 17:12
Как сообщает Donnews со ссылкой на городские власти, в Ростове планируется завершение капремонта восьми фонтанов к 25 декабря 2024 года. В список объектов вошли «Лиры», «Девушка, собирающая виноград», «Сбор винограда», «Покровский», «Ротонда», «Орфей», «Фантазия» и «Витязь».
Сообщается, что ремонт должен был завершиться в ноябре 2024 года, однако сроки были сдвинуты из-за ряда обстоятельств, которые возникли в процессе выполнения контракта и не зависели ни от заказчика, ни от подрядчика. Конкретные причины задержки завершения реставрации фонтанов пока не сообщаются.
Известно, что большая часть работ уже выполнена. Сейчас рабочие выполняют отделку в чашах фонтанов. При этом отмечается, что погодные условия не помешают ремонту.
Ранее врио губернатора Юрию Слюсарю поступило большое количество жалоб от жителей Ростовской области на результаты работы над благоустройством парка в Белой Калитве. Он поручил проверить его.