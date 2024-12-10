В Ростовской области назначили дату выборов губернатора

Сообщается, что в единый день голосования, кроме главы региона, жители области выберут проведут еще несколько кампаний на местном уровне. Так, выборы депутатов в городские думы. Это касается таких муниципальных образований, как Ростов-на-Дону, Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Шахт, городов Гуково и Зверево.