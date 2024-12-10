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Posted 10 декабря, 15:59

Published 10 декабря, 15:59

Modified 10 декабря, 16:01

Updated 10 декабря, 16:01

В Ростовской области назначили дату выборов губернатора

В Ростовской области назначили дату выборов губернатора

10 декабря 2024, 15:59
Фото: 1MI. В Ростовской области назначили дату выборов губернатора

Выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года

Сюжет
Выборы
Избирком региона сообщает, что выборы губернатора Ростовской области пройдут в единый день голосования — 14 сентября 2025 года.

Сообщается, что в единый день голосования, кроме главы региона, жители области выберут проведут еще несколько кампаний на местном уровне. Так, выборы депутатов в городские думы. Это касается таких муниципальных образований, как Ростов-на-Дону, Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Шахт, городов Гуково и Зверево.

Кроме того, в Куйбышевском сельском поселении также пройдут основные выборы. В части населенных пунктах региона планируются дополнительные выборы депутатов.

Избирательная комиссия Ростовской области сообщает, что всего нужно будет распределить больше двухсот депутатских мандатов.

Стало известно, когда пройдут выборы губернатора Ростовской области
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Напомним, что прежний глава Ростовской области Василий Голубев сложил свои полномочия в День народного единства, 4 ноября. Президент Владимир Путин принял отставку губернатора и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Юрия Слюсаря, который возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию. Меньше, чем за месяц в рейтинге российских губернаторов Слюсарь занял шестое место.

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