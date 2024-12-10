В Ростовской области назначили дату выборов губернатора

Posted 10 декабря, 15:59
Published 10 декабря, 15:59
Modified 10 декабря, 16:01
Updated 10 декабря, 16:01
Сообщается, что в единый день голосования, кроме главы региона, жители области выберут проведут еще несколько кампаний на местном уровне. Так, выборы депутатов в городские думы. Это касается таких муниципальных образований, как Ростов-на-Дону, Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Шахт, городов Гуково и Зверево.
Кроме того, в Куйбышевском сельском поселении также пройдут основные выборы. В части населенных пунктах региона планируются дополнительные выборы депутатов.
Избирательная комиссия Ростовской области сообщает, что всего нужно будет распределить больше двухсот депутатских мандатов.
Напомним, что прежний глава Ростовской области Василий Голубев сложил свои полномочия в День народного единства, 4 ноября. Президент Владимир Путин принял отставку губернатора и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Юрия Слюсаря, который возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию. Меньше, чем за месяц в рейтинге российских губернаторов Слюсарь занял шестое место.