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Posted 10 декабря, 08:58

Published 10 декабря, 08:58

Modified 10 декабря, 09:00

Updated 10 декабря, 09:00

В воинские части Ростовской области поставляли продукты, напичканные препаратами

В воинские части Ростовской области поставляли продукты, напичканные антибиотиками

10 декабря 2024, 08:58
Фото: mil.ru. иллюстрация. В воинские части Ростовской области поставляли продукты, напичканные препаратами
Проверка регионального Управления Россельхознадзора выявила факты фальсификации продуктов питания, поставляемых в воинские части Ростовской области и других субъектов РФ, информирует пресс-служба ведомства.

Известно, что московская компания ООО «РБЕ „Филиал ЮГ“ поставляла продукты для приготовления пищи в столовых воинских частей Ростовской и Волгоградской областей. При проверке выяснилось, что товары не соответствовали техническому регламенту Таможенного союза. Фальсифицированная продукция содержала растительные жиры, консерванты, мясо птицы, не заявленное в маркировке, а также лекарственные препараты — антибиотики и нестероидные противовоспалительные средства.

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Военная прокуратура Новочеркасского гарнизона возбудила дело об административных правонарушениях на пять должностных лиц компании по части 1 статьи 14.43 КРФ об АП. Все они получили наказание в виде штрафов, а гендиректору предписано устранить нарушения.

До этого стало известно, что завод в Ростовской области делал свиные котлеты из птицы.

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