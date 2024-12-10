В воинские части Ростовской области поставляли продукты, напичканные антибиотиками

Известно, что московская компания ООО «РБЕ „Филиал ЮГ“ поставляла продукты для приготовления пищи в столовых воинских частей Ростовской и Волгоградской областей. При проверке выяснилось, что товары не соответствовали техническому регламенту Таможенного союза. Фальсифицированная продукция содержала растительные жиры, консерванты, мясо птицы, не заявленное в маркировке, а также лекарственные препараты — антибиотики и нестероидные противовоспалительные средства.