В воинские части Ростовской области поставляли продукты, напичканные антибиотиками

Posted 10 декабря, 08:58
Published 10 декабря, 08:58
Modified 10 декабря, 09:00
Updated 10 декабря, 09:00
Известно, что московская компания ООО «РБЕ „Филиал ЮГ“ поставляла продукты для приготовления пищи в столовых воинских частей Ростовской и Волгоградской областей. При проверке выяснилось, что товары не соответствовали техническому регламенту Таможенного союза. Фальсифицированная продукция содержала растительные жиры, консерванты, мясо птицы, не заявленное в маркировке, а также лекарственные препараты — антибиотики и нестероидные противовоспалительные средства.
Военная прокуратура Новочеркасского гарнизона возбудила дело об административных правонарушениях на пять должностных лиц компании по части 1 статьи 14.43 КРФ об АП. Все они получили наказание в виде штрафов, а гендиректору предписано устранить нарушения.
До этого стало известно, что завод в Ростовской области делал свиные котлеты из птицы.