Власти в Ростовской области урежут субсидии на обустройство дворов

Изменения касаются региональной госпрограммы «Формирование современной городской среды». В зависимости от количества многоквартирных зданий, муниципалитеты могут рассчитывать на конкретную сумму для ее реализации. Раньше города и другие населенные пункты, где насчитывалось в районе 650 — 2000 многоквартирных домов, могли получать субсидию в размере 35 миллионов рублей. Теперь максимум не превышает 15 миллионов рублей — его сократили более чем в два раза.