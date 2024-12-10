Власти в Ростовской области урежут субсидии на обустройство дворов

Posted 10 декабря, 05:56
Published 10 декабря, 05:56
Modified 10 декабря, 05:58
Updated 10 декабря, 05:58
Изменения касаются региональной госпрограммы «Формирование современной городской среды». В зависимости от количества многоквартирных зданий, муниципалитеты могут рассчитывать на конкретную сумму для ее реализации. Раньше города и другие населенные пункты, где насчитывалось в районе 650 — 2000 многоквартирных домов, могли получать субсидию в размере 35 миллионов рублей. Теперь максимум не превышает 15 миллионов рублей — его сократили более чем в два раза.
Аналогичная ситуация и с муниципалитетами, где расположено более 2000 многоквартирных домов. Если прежде на обустройство дворов выделялось до 50 миллионов рублей, то сейчас сумму снизили до 20 миллионов. Именно столько денег готовы направлять на это из федерального и областного бюджетов.
Ранее стало известно о нарушениях при трате бюджета в Таганроге. Помимо значительных отклонений, которые выявили во время проверки, городские власти не добились требуемого результата, ради которого потратили деньги.