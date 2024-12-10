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Posted 10 декабря, 18:19

Published 10 декабря, 18:19

Modified 10 декабря, 18:21

Updated 10 декабря, 18:21

Вторжение арктического воздуха принесет в Ростовскую область мороз до -13

Вторжение арктического воздуха принесет в Ростовскую область мороз до -13

10 декабря 2024, 18:19
Фото: 1MI. Вторжение арктического воздуха принесет в Ростовскую область мороз до -13
ГУ МЧС России по Ростовской области опубликовало информацию об ожидаемых неблагоприятных погодных условиях в Ростовской области. В ближайшие дни риск аварийных ситуаций может повыситься из-за гололеда, изморози и налипания снега.

Сообщается, что в период с 13 по 15 декабря 2024 года из-за резкого вторжения арктического воздуха в Ростовской области произойдет ухудшение погодных условий — ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.

Ночью и утром 13 декабря в регионе прогнозируются гололёдно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в этот и на следующий день местами возможна метель, на дорогах гололедица.

При этом в области ударят морозы и усилится ветер до 20 метров в секунду.

Согласно информации МЧС, 13 декабря в ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов, а при прояснении возможно понижение до -9 градусов. С 14 по 15 декабря ночью температура может опуститься вплоть до -13 градусов. Днём отметки на столбиках термометров будут колебаться от -2 до -7 градусов.

16 декабря местами прогнозируются осадки в виде мокрого снега, а днём возможен дождь, что приведёт к образованию гололёда. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха снова повысится, и будет колебаться от +3 до -7 градусов.

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С 14 по 16 декабря на реках и водоёмах области, а также в верхней части Таганрогского залива прогнозируется образование льда.

Главное управление МЧС России по Ростовской области настоятельно призывает граждан соблюдать осторожность на улице. Рекомендуется избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами.

Ранее стало известно, какую погоду ждать на Новый год в Ростове.

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