Вторжение арктического воздуха принесет в Ростовскую область мороз до -13

Posted 10 декабря, 18:19
Published 10 декабря, 18:19
Modified 10 декабря, 18:21
Updated 10 декабря, 18:21
Сообщается, что в период с 13 по 15 декабря 2024 года из-за резкого вторжения арктического воздуха в Ростовской области произойдет ухудшение погодных условий — ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.
Ночью и утром 13 декабря в регионе прогнозируются гололёдно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в этот и на следующий день местами возможна метель, на дорогах гололедица.
При этом в области ударят морозы и усилится ветер до 20 метров в секунду.
Согласно информации МЧС, 13 декабря в ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов, а при прояснении возможно понижение до -9 градусов. С 14 по 15 декабря ночью температура может опуститься вплоть до -13 градусов. Днём отметки на столбиках термометров будут колебаться от -2 до -7 градусов.
16 декабря местами прогнозируются осадки в виде мокрого снега, а днём возможен дождь, что приведёт к образованию гололёда. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха снова повысится, и будет колебаться от +3 до -7 градусов.
С 14 по 16 декабря на реках и водоёмах области, а также в верхней части Таганрогского залива прогнозируется образование льда.
Главное управление МЧС России по Ростовской области настоятельно призывает граждан соблюдать осторожность на улице. Рекомендуется избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами.
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