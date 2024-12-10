Вторжение арктического воздуха принесет в Ростовскую область мороз до -13

Согласно информации МЧС, 13 декабря в ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов, а при прояснении возможно понижение до -9 градусов. С 14 по 15 декабря ночью температура может опуститься вплоть до -13 градусов. Днём отметки на столбиках термометров будут колебаться от -2 до -7 градусов.