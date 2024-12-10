За месяц в Ростовской области Слюсарь занял шестое место в рейтинге губернаторов

Posted 10 декабря, 10:11
Published 10 декабря, 10:11
Modified 10 декабря, 10:13
Updated 10 декабря, 10:13
Врио губернатора Юрий Слюсарь занял свой пост чуть больше месяца назад — 4 ноября. В этот день он лично встретился с президентом России Владимиром Путиным, который предложил бывшему гендиректору Объединенной авиастроительной корпорации возглавить Ростовскую область.
К 1 декабря про Слюсаря в СМИ появилось 12,6 тысячи сообщений. Это позволило бойкому новичку ворваться сразу на шестое место рейтинга губернаторов за ноябрь 2024 года. Так, его медиаиндекс составил 121 534,6.
Добавим, что буквально 1,5 тысячи сообщений отделили Слюсаря от пятого места, на котором находится губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
До этого Юрий Слюсарь призвал увеличить число камер на дорогах Ростовской области.