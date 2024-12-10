За месяц в Ростовской области Слюсарь занял шестое место в рейтинге губернаторов

Врио губернатора Юрий Слюсарь занял свой пост чуть больше месяца назад — 4 ноября. В этот день он лично встретился с президентом России Владимиром Путиным, который предложил бывшему гендиректору Объединенной авиастроительной корпорации возглавить Ростовскую область.