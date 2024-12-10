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Posted 10 декабря, 16:11

Published 10 декабря, 16:11

Modified 10 декабря, 16:12

Updated 10 декабря, 16:12

Педагог из Ростовской области заработал больше 180 тысяч рублей на взятках

Замдиректора колледжа в Ростовской области получил 8 лет колонии за взятки

10 декабря 2024, 16:11
Фото: rostovgazeta.ru. Педагог из Ростовской области заработал больше 180 тысяч рублей на взятках
Заместителя директора одного из колледжей Новочеркасска признали виновным в коррупции, сообщает СУ СК России по Ростовской области.

Суд признал педагога виновным в получении взяток. Как выяснилось, в период с 2019 по 2022 год он несколько раз брал деньги у студентов. За это он проставлял им оценки, не проверяя, знают ли студенты материал и были ли они на занятиях.

Всего таким образом замдиректора заработал более 180 тысяч рублей. Новочеркасский суд приговорил его к семи годам и 10 месяцам тюрьмы в колонии строгого режима. Кроме того, теперь ему нельзя будет работать преподавателем следующие пять лет. Приговор еще не вступил в силу.

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Ранее в Минтрансе чиновники сдали тест про коррупцию.

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