Замдиректора колледжа в Ростовской области получил 8 лет колонии за взятки

Posted 10 декабря, 16:11
Published 10 декабря, 16:11
Modified 10 декабря, 16:12
Updated 10 декабря, 16:12
Суд признал педагога виновным в получении взяток. Как выяснилось, в период с 2019 по 2022 год он несколько раз брал деньги у студентов. За это он проставлял им оценки, не проверяя, знают ли студенты материал и были ли они на занятиях.
Всего таким образом замдиректора заработал более 180 тысяч рублей. Новочеркасский суд приговорил его к семи годам и 10 месяцам тюрьмы в колонии строгого режима. Кроме того, теперь ему нельзя будет работать преподавателем следующие пять лет. Приговор еще не вступил в силу.