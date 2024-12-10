Заммэра Москвы Ефимов представил опубликованные проекты развития территорий за ноябрь

«По шести опубликованным в ноябре проектам комплексного развития территорий планируется строительство свыше 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости», — проинформировал он. Ефимов также добавил, что проекты подробно прорабатываются в столице с учетом потребности в жилых сбалансированных кварталах с нужной горожанам инфраструктурой, а также в современных деловых центрах с рабочими местами. Ефимов напомнил, что объем инвестиций составляет 273 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации, по предварительной информации, может достичь 4,2 миллиарда рублей. В итоге можно ожидать создания около 8,4 тысячи новых рабочих мест.