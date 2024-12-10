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Posted 10 декабря, 18:34

Published 10 декабря, 18:34

Modified 10 декабря, 18:36

Updated 10 декабря, 18:36

Заммэра Москвы Ефимов представил опубликованные проекты развития территорий за ноябрь

Заммэра Москвы Ефимов представил опубликованные проекты развития территорий за ноябрь

10 декабря 2024, 18:34
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В ноябре на официальном сайте правительства Москвы стали доступны для ознакомления шесть проектов решений о реорганизации участков общей площадью 42,6 гектара.

Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По шести опубликованным в ноябре проектам комплексного развития территорий планируется строительство свыше 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости», — проинформировал он. Ефимов также добавил, что проекты подробно прорабатываются в столице с учетом потребности в жилых сбалансированных кварталах с нужной горожанам инфраструктурой, а также в современных деловых центрах с рабочими местами. Ефимов напомнил, что объем инвестиций составляет 273 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации, по предварительной информации, может достичь 4,2 миллиарда рублей. В итоге можно ожидать создания около 8,4 тысячи новых рабочих мест.

Участки подготовлены в шести столичных районах. Все они находятся рядом со станциями метро, МЦК, МЦД или крупными магистралями. Всем правообладателям площадок и размещенных в их пределах объектов недвижимости отправлены предложения заключить соглашения о комплексном развитии территорий. Об этом информирует mos.ru.

«Проектами решений на шести площадках предусмотрено строительство 503,5 тысячи квадратных метров жилой недвижимости», — напомнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, отметив, что на указанных площадках также планируется построить 424,9 тысячи «квадратов» общественно-деловых и промышленных объектов, в том числе научно-производственный кластер в Зеленограде. В новых микрорайонах готовятся работы по благоустройству и озеленению, а также будет развернута новая сеть улиц и дорог.

В рамках программы КРТ будут сформированы многофункциональные городские кварталы, где вместо промышленных зон и нерентабельных участков построят дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве развернуто 236 находящихся на разных стадиях проработки и реализации проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Работы ведутся согласно поручению столичного мэра Сергея Собянина.

#Общество#Москва
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