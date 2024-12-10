Заммэра Москвы Ефимов представил опубликованные проекты развития территорий за ноябрь

Posted 10 декабря, 18:34
Published 10 декабря, 18:34
Modified 10 декабря, 18:36
Updated 10 декабря, 18:36
Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«По шести опубликованным в ноябре проектам комплексного развития территорий планируется строительство свыше 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости», — проинформировал он. Ефимов также добавил, что проекты подробно прорабатываются в столице с учетом потребности в жилых сбалансированных кварталах с нужной горожанам инфраструктурой, а также в современных деловых центрах с рабочими местами. Ефимов напомнил, что объем инвестиций составляет 273 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации, по предварительной информации, может достичь 4,2 миллиарда рублей. В итоге можно ожидать создания около 8,4 тысячи новых рабочих мест.
Участки подготовлены в шести столичных районах. Все они находятся рядом со станциями метро, МЦК, МЦД или крупными магистралями. Всем правообладателям площадок и размещенных в их пределах объектов недвижимости отправлены предложения заключить соглашения о комплексном развитии территорий. Об этом информирует mos.ru.
«Проектами решений на шести площадках предусмотрено строительство 503,5 тысячи квадратных метров жилой недвижимости», — напомнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, отметив, что на указанных площадках также планируется построить 424,9 тысячи «квадратов» общественно-деловых и промышленных объектов, в том числе научно-производственный кластер в Зеленограде. В новых микрорайонах готовятся работы по благоустройству и озеленению, а также будет развернута новая сеть улиц и дорог.
В рамках программы КРТ будут сформированы многофункциональные городские кварталы, где вместо промышленных зон и нерентабельных участков построят дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве развернуто 236 находящихся на разных стадиях проработки и реализации проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Работы ведутся согласно поручению столичного мэра Сергея Собянина.